GeNeuro : fin du recrutement de l'essai dans le Covid long

Le 28 novembre 2023 à 12:00 Partager

GeNeuro a annoncé mardi la fin du recrutement de son essai clinique de phase 2 dans le Covid long, dont les premiers résultats sont attendus en juin 2024.



La société biopharmaceutique souligne que plus de 200 patients ont été randomisés dans cette étude de médecine de précision, ce qui en fait l'un des plus grands essais dans le Covid long.



L'étude vise à évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement par son temelimab en termes d'amélioration des mesures de fatigue et de troubles cognitifs.



L'expression de la protéine pathogène W-ENV, soupçonnée de jouer un rôle majeur dans la persistance de l'inflammation et dans les symptômes neurologiques, est confirmée chez plus d'un tiers des patients sélectionnés.



