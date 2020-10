GeNeuro : information financière et point d'activité du 3ème trimestre 2020

Regulatory News:

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO) (Paris:GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce ce jour ses résultats pour le troisième trimestre 2020 et fait le point sur ses développements.

Information financière du 3ème trimestre 2020

Au 30 septembre 2020, la trésorerie du groupe s’élevait à 8,6 millions d'euros. Comme annoncé dans le rapport financier semestriel 2020, cette trésorerie disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu’à mi-2022 en tenant compte du financement de toutes les activités planifiées.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d’investissement du T3 2020 s’est élevée à 2,0 millions d’euros, en ligne avec la moyenne du premier semestre, et en légère baisse par rapport aux 2,2 millions d’euros pour la même période en 2019. La consommation de trésorerie du T3 2020 a été conforme aux attentes de la société ; pour l'ensemble de l'année, elle reste estimée à environ 8,0 millions d'euros, contre 10,5 millions d'euros en 2019.

Faits marquants de la période

Le 21 juillet 2020, GeNeuro a annoncé la publication dans Science Advances des données d'une étude translationnelle, menée par un remarquable consortium d’Instituts Académiques, sous l’égide de la Fondation FondaMental, établissant un lien clair entre les protéines rétrovirales endogènes et les troubles psychotiques. La contribution de GeNeuro à l'étude a consisté à fournir de nouveaux anticorps qui neutralisent la protéine HERV-Env identifiée par les travaux de recherche du consortium. L'étude est accessible en suivant ce lien.

Le 14 septembre 2020, GeNeuro a annoncé une présentation par le Professeur Fredrik Piehl, de l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet, lors du congrès virtuel MSVirtual2020 (8e réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS), qui a soumis le rationnel et les grandes lignes de l'étude clinique de Phase 2 ProTEct-MS avec temelimab, lancée plus tôt cette année. Les données d'études cliniques à long terme ont montré que temelimab, principal composé de GeNeuro en cours de développement clinique, a un effet neuroprotecteur remarquablement constant sur les principaux marqueurs, mesurés par IRM, liés à la progression de la maladie. Comme environ 80% des patients atteints de SEP sont affectés par une invalidité qui progresse malgré la disponibilité de médicaments très efficaces contre les poussées inflammatoires et les rechutes, temelimab pourrait être en mesure de répondre à cet important besoin médical non satisfait de stopper la progression de l'invalidité indépendamment de l'activité des inflammations.

Prochains événements financiers :

MidCap Event : 20 octobre 2020 – Paris

Bryan Garnier Healthcare Conference : 16-17 novembre, Paris, France

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

