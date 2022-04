GeNeuro : premiers résultats d'une étude sur le Covid et les syndromes neuropsychiatriques

GeNeuro et la Fondation FondaMental annoncent les premiers résultats issus de leur collaboration pour le développement d'options diagnostiques et thérapeutiques pour les patients atteints de syndromes neuropsychiatriques post-COVID L'étude montre une forte corrélation entre l'infection par le SARS-CoV-2, la protéine W-ENV et les marqueurs de l'immunité innée, chez des patients atteints de troubles psychiatriques. Les résultats confirment l'intérêt de traiter les syndromes neuropsychiatriques post-COVID en neutralisant la protéine W-ENV avec l'anticorps temelimab.



GeNeuro se prépare à lancer un essai clinique de phase 2 sur 200 patients atteints de syndromes post-COVID et positifs au W-ENV