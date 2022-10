GeNeuro : résultats encourageants dans la sclérose en plaques

GeNeuro progresse en Bourse ce vendredi suite à la présentation de données de phase 2 confirmant le potentiel de son temelimab dans la sclérose en plaques.



La société biopharmaceutique a annoncé ce matin que l'analyse primaire de cette étude - présentée au congrès ECTRIMS d'Amsterdam - avait fait apparaître un 'excellent profil de sécurité et de tolérance' aux doses les plus élevées.



Les résultats sur les biomarqueurs ont par ailleurs confirmé le potentiel synergique pour traiter la neurodégénérescence avec le temelimab en plus d'un traitement anti-inflammatoire.



Comme déjà annoncé, les biomarqueurs IRM ont eux aussi montré un impact favorable du temelimab dans la préservation de l'anatomie néocorticale et de l'intégrité de la myéline.



L'étude de phase 2, menée à l'ASC du Karolinska Institutet à Stockholm, a porté sur une cohorte de 42 patients traités par temelimab contre placebo pendant 48 semaines.



Ces individus présentaient une progression confirmée du handicap sans rechutes, après un traitement antérieur avec le rituximab, un médicament anti-CD20, très puissant et efficace contre les rechutes et la formation de lésions cérébrales.



Coté à la Bourse de Paris, le titre progressait de 6,4% vendredi après ces annonces.



