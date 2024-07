Geneuro: demande de sursis concordataire après l'échec de l'essai GNC-501

GeNeuro annonce déposer ce jour au Tribunal de première instance de Genève une requête de "sursis concordataire" pour restructurer ses dettes et trouver des solutions pour la continuité de ses activités. Cette biotech développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du Covid-19 (post-COVID ou COVID-Long.



Cette décision fait suite à l'annonce, le 28 juin 2024, que l'essai clinique de phase 2 GNC-501, testant le temelimab contre un placebo chez des patients souffrant de syndromes neuropsychiatriques post-COVID-19, n'avait pas atteint le critère principal de l'étude, ni la majorité des critères d'évaluation secondaires. Elle a été prise "compte tenu du surendettement de la société et après une analyse approfondie de la situation, en ce compris les mesures d'économies de coûts annoncées le 28 juin 2024".



Pendant la période de sursis concordataire, Geneuro engagera des négociations avec ses créanciers, tout en poursuivant la recherche de moyens pour "se recapitaliser, faire progresser et/ou monétiser ses actifs en cours de développement, ciblant la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique".