GeNeuro SA est spécialisé dans le développement de traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1. Ils neutralisent les facteurs causaux codés par les HERV, qui représentent 8% de l'ADN humain. Lancée par GeNeuro SA en 2006, cette nouvelle technologie repose sur des travaux de recherche menés par l'Institut Mérieux et l'INSERM.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale