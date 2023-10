Geneuro : trésorerie de 7,4 millions d'euros, visibilité jusqu'au 3e trimestre 2024

Geneuro (+6,34% à 1,51 euro) est en nette hausse après la présentation de ses résultats : La biotech spécialiste des troubles neurologiques et des maladies auto-immunes affiche une trésorerie de 7,4 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 5,6 millions au 31 décembre 2022. Cette trésorerie lui assure une visibilité financière jusqu'au 3e trimestre 2024, " après la fin de l'essai clinique dans le Covid long ". Cet essai évalue le temelimab en tant que thérapie modificatrice de la maladie chez les patients souffrant de symptômes neurologiques et psychiatriques sévères.



" GeNeuro mène actuellement le premier essai clinique de médecine de précision basée sur des biomarqueurs adressant les syndromes neuropsychiatriques affectant les patients souffrant de Covid long ", déclare Jesús Martin-Garcia, PDG de GeNeuro : " Nous poursuivons nos discussions avec des partenaires potentiels afin de définir la meilleure voie de développement combinant le temelimab et les traitements anti-inflammatoires pour traiter les poussées et la progression du handicap, le principal besoin médical non satisfait dans la sclérose en plaques ".