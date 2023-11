Geneva Finance Limited est une société financière basée en Nouvelle-Zélande qui fournit des financements et des services financiers aux marchés du crédit à la consommation. Les segments de la société comprennent les nouvelles affaires, l'assurance, les anciennes affaires, l'affacturage et l'outre-mer. Le segment New Business comprend le prêt d'argent aux particuliers, aux entreprises et à d'autres entités et a conclu un accord de financement de gros avec Westpac New Zealand Limited (Westpac) dans le cadre duquel elle a titrisé des créances de prêts. Le secteur de l'assurance émet des contrats d'assurance temporaire couvrant les risques de décès, d'invalidité et de licenciement, ainsi que des contrats automobiles à court terme couvrant les risques de dommages, de tiers, de pannes mécaniques et de protection garantie des actifs. Le secteur des affaires anciennes comprend le recouvrement et la gestion des sommes prêtées aux particuliers, aux entreprises et à d'autres entités. Le secteur de l'affacturage est engagé dans le financement des débiteurs aux entreprises et dans la collecte et la gestion de l'affacturage des créances commerciales.