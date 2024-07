Genex Power Limited se concentre sur le développement d'un portefeuille de projets de production et de stockage d'énergie renouvelable en Australie. Le projet phare de la société, Kidston Clean Energy Hub, situé dans le nord du Queensland, se concentre sur l'intégration de la production solaire à grande échelle avec l'hydroélectricité par pompage. Le Kidston Clean Energy Hub se compose du projet solaire de phase 1 (KS1) de 50 mégawatts (MW) et du projet hydroélectrique de pompage-turbinage de Kidston (K2-Hydro) de 250 MW, avec la possibilité d'un projet éolien supplémentaire. Le projet solaire Jemalong (50 MW) est situé en Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et apporte une diversification géographique à son portefeuille. Son premier système de stockage d'énergie par batterie, le projet Bouldercombe Battery (BBP) de 50 MW/100 MWh, est situé dans le centre du Queensland. Son projet Bulli Creek Clean Energy est un projet de développement en plusieurs étapes. La société dispose d'un portefeuille d'environ 400 MW et d'environ 2,3 gigawatts (GW) de projets d'énergie renouvelable et de stockage dans son pipeline de développement.