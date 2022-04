GENFIT : Les acheteurs reviennent 14/04/2022 | 08:55 Tommy Douziech 14/04/2022 | 08:55 achat En cours

Cours d'entrée : 3.932€ | Objectif : 4.65€ | Stop : 3.3€ | Potentiel : 18.26% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur GENFIT. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 4.65 €. Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GENFIT -9.04% 212 MODERNA, INC. -33.20% 68 376 LONZA GROUP AG -13.45% 52 348 IQVIA HOLDINGS INC. -15.18% 45 688 SEAGEN INC. -4.63% 27 102 ICON PUBLIC LIMITED COMPANY -19.14% 20 424 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, IN.. -0.66% 20 336 CELLTRION, INC. -16.92% 18 638 PPD, INC. 38.16% 16 614 - BIO-TECHNE CORPORATION -18.93% 16 477 CHARLES RIVER LABORATORIES .. -23.08% 14 723

Données financières EUR USD CA 2021 30,6 M 33,2 M - Résultat net 2021 -22,5 M -24,4 M - Tréso. nette 2021 38,5 M 41,8 M - PER 2021 -2,52x Rendement 2021 - Capitalisation 195 M 212 M - VE / CA 2021 5,12x VE / CA 2022 -1,31x Nbr Employés 122 Flottant 94,3% Prochain événement sur GENFIT 11/05/22 Q1 2022 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 3,93 € Objectif de cours Moyen 10,48 € Ecart / Objectif Moyen 167% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Pascal Prigent CEO & EVP-Marketing & Development Thomas Baetz Chief Financial Officer Jean-François Mouney Chairman Dean W. Hum Chief Scientific Officer Carol L. Addy Chief Medical Officer