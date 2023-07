GENFIT S.A. : HC Wainwright favorable sur le dossier

GENFIT est une société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l'entreprise compte environ 200 collaborateurs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale