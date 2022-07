GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 08 juillet 2022 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

160 021 titres

449 526,73 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

584 445 titres à l’achat pour un montant de 2 076 404,94 €

561 436 titres à la vente pour un montant de 2 013 057,81 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

2 452 transactions à l’achat

2 289 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 911 titres

769 849,43 €

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies chroniques et graves du foie dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Grâce à son expertise dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés de développement et de pré-commercialisation, GENFIT dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié et en pleine expansion de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes.

La R&D de GENFIT se focalise sur trois franchises : les maladies cholestatiques, l’ACLF (Acute on Chronic Liver Failure ou Décompensation Aiguë de la Cirrhose) et le diagnostic de la NASH. Au sein de sa franchise maladies cholestatiques, l’essai clinique de Phase 3, ELATIVETM, évaluant élafibranor1 chez les patients atteints de Cholangite Biliaire Primitive (CBP), est actuellement en cours, après une étude de Phase 2 concluante. Les premières données devraient être annoncées deuxième trimestre 2023. En 2021, GENFIT a signé un accord de licence exclusif avec Ipsen afin de développer, fabriquer et commercialiser élafibranor dans la CBP et d’autres indications.2 GENFIT développe également le composé GNS5611, suite à l’acquisition des droits exclusifs dans cette indication auprès de Genoscience Pharma en 20213. Dans l’ACLF, GENFIT a lancé une étude de Phase 1 évaluant nitazoxanide avec des résultats attendus dès le troisième trimestre 2022. Dans le cadre de sa franchise de solutions diagnostiques, la Société a signé un accord de licence avec Labcorp en 2021 afin de commercialiser NASHnext®, le test diagnostic basé sur la technologie diagnostique propriétaire de GENFIT NIS4® pour identifier les patients atteints de NASH dite « à risque ».

GENFIT, installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8% au capital de la Société. www.genfit.fr



AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à ses programmes de recherche et de développement. L’utilisation de certains mots, comme tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », « permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés au Chapitre 2 « Facteurs de risque et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 29 avril 2022 sous le numéro D.22-0400, disponible sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions (« SEC ») américaine, y compris le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la SEC le 29 avril 2022. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



Annexe

S1 2022

Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 452 584 445 2 076 404,94 2 289 561 436 2 013 057,81 03/01/2022 9 3306 14 178,54 26 24178 105 091,23 04/01/2022 21 11100 47 674,23 17 8231 35 689,53 05/01/2022 24 9200 38 125,31 12 4500 18 636,97 06/01/2022 20 7640 31 321,78 17 9372 38 685,28 07/01/2022 9 2161 9 017,63 10 3908 16 346,58 10/01/2022 18 8431 35 610,37 30 13734 58 414,80 11/01/2022 16 9019 38 753,19 20 7034 30 405,12 12/01/2022 15 5986 25 237,79 13 2572 10 985,69 13/01/2022 14 5861 24 243,44 12 6857 28 540,03 14/01/2022 17 5591 23 246,30 11 4595 19 157,51 17/01/2022 11 6360 26 481,61 9 2578 10 822,64 18/01/2022 3 1784 7 308,34 7 2822 11 698,30 19/01/2022 20 8895 36 196,46 5 1874 7 673,99 20/01/2022 11 3884 15 512,77 5 3810 15 332,51 21/01/2022 40 14639 57 468,09 27 11125 43 793,98 24/01/2022 88 39216 146 897,80 47 20027 74 427,72 25/01/2022 17 8825 32 471,56 19 8323 30 840,72 26/01/2022 23 12601 45 417,18 29 12170 44 129,41 27/01/2022 34 17407 61 300,61 26 11049 38 977,85 28/01/2022 20 4301 14 925,46 12 2995 10 406,68 31/01/2022 19 8384 29 656,82 63 17147 61 141,86 01/02/2022 6 2250 8 134,54 32 6939 25 362,73 02/02/2022 6 2314 8 523,79 9 2365 8 807,67 03/02/2022 22 9179 32 912,54 3 745 2 696,94 04/02/2022 33 7261 25 277,27 15 2765 9 643,47 07/02/2022 31 4599 15 560,50 43 4353 14 807,18 08/02/2022 56 15323 53 900,34 58 18486 65 196,58 09/02/2022 21 2936 10 220,05 16 2957 10 343,96 10/02/2022 12 2536 8 810,88 17 3275 11 468,12 11/02/2022 12 4798 17 057,75 25 8850 31 577,34 14/02/2022 47 11538 40 461,00 26 6938 24 416,43 15/02/2022 13 3941 13 926,14 25 9039 32 067,63 16/02/2022 11 5139 18 692,17 35 12386 45 099,35 17/02/2022 25 8790 31 775,33 11 3448 12 496,47 18/02/2022 19 5047 18 016,43 12 3825 13 758,18 21/02/2022 10 2137 7 551,87 13 2757 9 800,67 22/02/2022 34 5882 20 392,99 22 4832 16 864,54 23/02/2022 6 2737 9 832,38 13 4407 15 876,33 24/02/2022 54 10901 36 390,62 40 7272 24 232,79 25/02/2022 16 1914 6 485,05 26 4630 15 753,43 28/02/2022 23 3901 13 092,34 14 2667 9 024,14 01/03/2022 15 4225 14 842,10 25 6491 23 195,92 02/03/2022 12 2448 8 300,92 17 3816 13 043,23 03/03/2022 38 7726 26 714,14 14 2700 9 447,03 04/03/2022 32 6841 22 201,05 16 2953 9 635,71 07/03/2022 38 9360 27 925,73 28 7512 22 623,99 08/03/2022 18 3638 11 283,89 40 8864 27 868,82 09/03/2022 55 11116 37 925,96 92 16899 57 662,35 10/03/2022 29 5792 19 587,31 34 6866 23 585,66 11/03/2022 26 3881 13 017,65 22 4030 13 676,39 14/03/2022 10 805 2 775,16 19 4377 15 116,94 15/03/2022 21 2024 7 009,31 8 1386 4 816,80 16/03/2022 10 1974 6 914,34 12 2619 9 218,92 17/03/2022 19 3686 13 004,69 20 4153 14 709,41 18/03/2022 7 1497 5 275,46 13 2216 7 882,91 21/03/2022 4 625 2 212,50 3 615 2 189,38 22/03/2022 9 1341 4 763,55 7 1653 5 903,35 23/03/2022 13 2079 7 470,76 13 2079 7 512,32 24/03/2022 8 884 3 141,53 3 198 704,90 25/03/2022 6 992 3 497,26 5 798 2 841,80 28/03/2022 9 1729 6 201,75 19 2095 7 545,75 29/03/2022 12 1652 5 923,35 22 1718 6 196,29 30/03/2022 7 1084 3 907,01 7 1650 5 982,61 31/03/2022 11 1751 6 349,88 4 1070 3 913,64 01/04/2022 5 483 1 733,32 5 195 703,57 04/04/2022 5 757 2 741,29 6 1129 4 114,21 05/04/2022 4 561 2 019,42 1 200 726,00 06/04/2022 14 1618 5 709,07 12 1266 4 485,94 07/04/2022 12 1397 4 982,18 15 2225 7 993,03 08/04/2022 25 4871 17 985,86 21 4432 16 502,16 11/04/2022 16 2989 11 158,93 31 5656 21 163,50 12/04/2022 35 4412 16 375,52 16 3518 13 117,43 13/04/2022 14 2406 9 184,39 24 5389 20 716,48 14/04/2022 20 3785 14 691,40 9 2054 8 026,12 19/04/2022 13 2110 7 827,16 11 1277 4 725,65 20/04/2022 21 2267 8 300,35 6 858 3 151,42 21/04/2022 9 1559 5 683,40 10 1789 6 556,05 22/04/2022 20 3423 12 168,89 25/04/2022 15 2913 9 990,13 16 3169 10 936,69 26/04/2022 12 1312 4 493,46 3 441 1 526,59 27/04/2022 20 3212 10 703,78 12 2388 8 004,66 28/04/2022 23 3943 13 121,21 21 2820 9 638,93 29/04/2022 12 3375 11 225,24 15 4763 15 928,73 02/05/2022 11 1642 5 457,63 15 1325 4 437,78 03/05/2022 7 1107 3 725,96 10 1358 4 619,35 04/05/2022 13 1517 5 033,26 4 381 1 273,35 05/05/2022 23 3801 12 440,26 33 3414 11 290,28 06/05/2022 16 2489 7 968,97 8 1040 3 349,30 09/05/2022 13 1149 3 602,71 3 267 843,15 10/05/2022 13 1169 3 617,64 4 473 1 468,75 11/05/2022 8 1121 3 524,69 15 2025 6 388,48 12/05/2022 22 3850 11 856,64 18 2624 8 106,02 13/05/2022 16 2627 8 208,74 23 3716 11 683,77 16/05/2022 22 3271 10 357,48 17 2967 9 495,71 17/05/2022 18 1624 5 190,33 26 3533 11 303,12 18/05/2022 16 1657 5 436,67 20 3246 10 687,19 19/05/2022 10 1151 3 823,03 19 2512 8 442,74 20/05/2022 13 1529 5 214,85 3 637 2 204,02 23/05/2022 15 2201 7 475,95 25 2764 9 449,63 24/05/2022 39 5916 19 773,02 11 1425 4 781,07 25/05/2022 27 8554 27 116,26 17 8426 26 938,92 26/05/2022 11 1944 6 300,93 5 1944 6 339,79 27/05/2022 4 2264 7 365,92 11 2173 7 146,57 30/05/2022 3 472 1 598,13 44 4998 16 868,54 31/05/2022 32 5457 18 396,97 11 1234 4 199,76 01/06/2022 24 3915 12 866,86 3 361 1 194,60 02/06/2022 21 2731 8 836,98 13 1876 6 130,70 03/06/2022 3 193 621,46 27 4764 15 684,31 06/06/2022 23 3562 11 975,98 35 6102 20 725,91 07/06/2022 45 5299 17 431,01 20 2888 9 510,53 08/06/2022 15 1901 6 378,51 35 5146 17 262,43 09/06/2022 36 6950 23 089,95 12 3887 12 942,17 10/06/2022 25 5298 17 382,89 7 1764 5 832,74 13/06/2022 54 10474 33 129,11 15 2153 6 742,24 14/06/2022 36 8856 27 230,31 71 16983 53 354,95 15/06/2022 44 9875 31 189,84 21 2418 7 640,52 16/06/2022 42 8513 26 333,43 64 9792 30 510,51 17/06/2022 26 6439 20 181,95 17 4092 13 050,04 20/06/2022 4 771 2 401,10 4 524 1 643,39 21/06/2022 2 254 792,49 2 254 801,60 22/06/2022 16 1054 3 302,48 4 417 1 315,79 23/06/2022 16 3511 10 970,78 3 160 504,63 24/06/2022 7 2375 7 460,52 13 4940 15 641,60 27/06/2022 27 9199 29 058,16 9 7718 24 595,00 28/06/2022 1 1 3,10 10 8153 25 469,48 29/06/2022 5 727 2 253,70 4 727 2 268,22 30/06/2022 18 3778 11 628,76 9 1671 5 135,52





1 Elafibranor et GNS561 sont des composés expérimentaux qui n’ont pas été revus et n’ont pas reçu d’approbation d’aucune autorité réglementaire

2 A l’exception de la Chine, Hong Kong, Taiwan, Macau où Terns Pharmaceuticals détient les droits de licence exclusifs pour le développement et la commercialisation d’elafibranor

3 L’accord inclut la commercialization et le développement aux États-Unis, Canada et en Europe, y compris au Royaume-Uni et en Suisse

