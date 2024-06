GENFIT : La FDA approuve l'Iqirvo d'Ipsen et Genfit contre la cholangite biliaire primitive

Genfit (-0,10% à 4,89 euros) a annoncé aujourd'hui la réalisation d'une étape historique à savoir l'approbation accélérée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de son produit Iqirvo (élafibranor) 80 mg comprimés, annoncée aujourd'hui par son partenaire Ipsen, en tant que traitement first-in-class de la PBC (cholangite biliaire primitive) en combinaison avec l’acide ursodésoxycholique (AUDC) chez les adultes dont la réponse à l’AUDC est insuffisante, ou en monothérapie chez les adultes qui ne tolèrent pas l’AUDC.



Élafibranor sera mis sur le marché et commercialisé par Ipsen sous la marque Iqirvo et pourra être prescrit immédiatement aux États-Unis pour les patients éligibles.



"Nous avons développé élafibranor de la phase de découverte jusqu'à la fin de la phase 3 et désormais, grâce à notre partenariat avec Ipsen, il sera mis à la disposition des professionnels de santé et constituera une alternative thérapeutique précieuse pour les patients" déclare Pascal Prigent, directeur général de Genfit.