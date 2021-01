GENFIT : Participation à plusieurs événements financiers et organisation d'un KOL Event PBC

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 6 janvier 2021 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce sa participation à plusieurs événements financiers à venir et détaillées ci-dessous, ainsi que l’organisation d’un KOL Event dédié à la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) à destination de la communauté financière.

Evénements financiers

Oddo 24 th BHF Forum, du 7 au 8 janvier 2021 ;

BHF Forum, du 7 au 8 janvier 2021 ; Solebury Trout Management Access Event, du 6 au 15 janvier 2021 ;

Invest Securities Biomed Event, 26 et 27 janvier 2021 ;

Leerink Annual Global Healthcare Conference, du 23 au 25 février 2021.

KOL Event PBC à destination de la communauté financière

- GENFIT organisera un KOL Event dédié à la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), l’indication principale de son produit elafibranor, un double agoniste des PPAR a/d. L’événement comprendra des présentations de la direction de GENFIT et de KOLs engagés dans la prise en charge de patients PBC. Le programme permettra d’aborder l’écosystème du traitement de la PBC, l’utilisation d’elafibranor dans la PBC et l’opportunité commerciale que représente la PBC. Deux sessions seront organisées, l’une en anglais et l’autre en français. Les dates seront communiquées sous peu et les informations nécessaires seront mises à disposition dans la section « Evénements » de la page Investisseurs du site de GENFIT à l’adresse suivante : https://ir.genfit.com/fr/evenements-et-presentations/evenements .

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie. GENFIT est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT recrute actuellement des patients pour ELATIVE™, un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, une technologie nouvelle de diagnostic visant à faciliter l’identification des patients atteints de NASH « à risque ». NIS4™ fait l’objet d’un accord de licence à la Société LabCorp® pour le développement et la commercialisation aux Etats-Unis et au Canada d’un test diagnostic moléculaire sanguin basé sur cette technologie. GENFIT est installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis). GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). www.genfit.fr



