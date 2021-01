GENFIT : Shareholders' Extraordinary General Meeting – January 13, 2021 - Presentation with Verbatim (French only) 13/01/2021 | 19:48 Envoyer par e-mail :

En raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures restrictives actuellement en vigueur pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), notre assemblée se tient exceptionnellement à huis-clos,c'est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020. Toutefois et en application de ces mêmes dispositions, la Société a ouvert la possibilité aux actionnaires d'écouter le déroulement de cette assemblée et un enregistrement audio restera ensuite disponible sur le site internet de la Société. Assemblée Générale du 13 janvier 2021 2 Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 3 Jean-FrançoisMouney, Président du Conseil d'Administration de GENFIT Avis de convocation Avertissement Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société GENFIT S.A. (la « Société ») sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire (l'« Assemblée Générale ») en nos locaux situés sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), le 13 janvier 2021 à 14 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour mentionné ci-après.

En raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures restrictives prises actuellement en vigueur pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), sur décision du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis-clos,c'est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020. Assemblée Générale du 13 janvier 2021 3 Constitution du bureau Président : Monsieur Jean-FrançoisMouney, Président du Conseil d'Administration Scrutateur : Société Biotech Avenir, représentée par Madame Florence Séjourné Scrutateur : Université de Lille, représentée par Monsieur Ghislain Cornillon Secrétaire : Monsieur Laurent Lannoo, Secrétaire Général Assemblée Générale du 13 janvier 2021 4 En ma qualité de Président du Conseil d'Administration et conformément aux statuts de la Société, j'ai le plaisir de présider la séance. Dans les circonstances particulières de cette Assemblée à huis clos, je vous rappelle que le Conseil d'Administration a fixé la constitution du bureau, ainsi qu'annoncé par communiqué de presse du 8 janvier 2021 comme suit : Président : Monsieur Jean-François Mouney, Président du Conseil d'Administration ; Premier scrutateur : Société Biotech Avenir, représentée par Madame Florence Séjourné ; Second scrutateur : Université de Lille, représentée par Monsieur Ghislain Cornillon. Le bureau ainsi constitué nomme Monsieur Laurent Lannoo, Secrétaire Général de la Société, en tant que Secrétaire de la séance.

Second scrutateur : Université de Lille, représentée par Monsieur Ghislain Cornillon. Le bureau ainsi constitué nomme Monsieur Laurent Lannoo, Secrétaire Général de la Société, en tant que Secrétaire de la séance.

Second scrutateur : Université de Lille, représentée par Monsieur Ghislain Cornillon. Le bureau ainsi constitué nomme Monsieur Laurent Lannoo, Secrétaire Général de la Société, en tant que Secrétaire de la séance. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 4 Jean-FrançoisMouney, Président du Conseil d'Administration de GENFIT Le quorum de 25% permettant de déclarer l'Assemblée Générale Extraordinaire régulièrement constituée sur première convocation n'est pas atteint. Il s'établit en effet à 20,63 %. L'Assemblée Générale Extraordinaire sera donc à nouveau convoquée le 25 Janvier 2021 à 14H30 sur le même ordre du jour. Cette assemblée Générale sur seconde convocation se déroulera également à huis-clos, compte tenu du contexte sanitaire actuel. Quorum Pour autant, nous allons profiter de l'audience de ce jour pour réaliser les différents exposés des motifs des points de l'ordre du jour. Sur le plan de la comptabilisation des votes, nous vous précisons que conformément aux dispositions des articles R.225-77 et R.225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société ou à son agent Quorum : 20,63% centralisateur des votes, les votes électroniques et les mandats donnés pour l'assemblée générale extraordinaire sur première convocation restent valables pour l'assemblée générale extraordinaire appelée à se réunir sur seconde convocation sur le 25 janvier 2021 sur le même ordre du jour dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue. Nous remercions à cette occasion les actionnaires s'étant déjà exprimés, puisquesur la base des votes et procurations reçus à ce jour et sans que cela ne puisse préjuger du résultat définitif du vote sur seconde convocation, les deux projets de résolutions proposés par le Conseil d'Administration bénéficient d'un soutien largement majoritaire à ce stade. Assemblée Générale du 13 janvier 2021 5 Je vous indique enfin, avant de passer à la suite des exposés, que bien que réunie à huis-clos, nous mettrons en œuvre le même dispositif le 25 janvier prochain pour que vous puissiez écouter dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui le déroulement de cette assemblée générale extraordinaire sur seconde convocation. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 5 Jean-FrançoisMouney, Président du Conseil d'Administration de GENFIT Les exposés qui vont suivre visent à résumer les différents documents mis à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et notamment les volumineux documents dont nous ne vous donnerons pas ici lecture exhaustive. Il s'agit en particulier : • de l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2019 établi à l'occasion Sommaire / Ordre du jour de l'opération de rachat partiel et d'aménagement des modalités des OCEANEs 2022 ; Amendement qui a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers le 22 décembre 2020; • de la note d'opération visée par la même Autorité le même jour, qui la décrit dans le détail ; 1. Exposé sommaire sur les principaux éléments récents de la marche des • du Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ; affaires sociales étant entendu, en outre, qu'ont également été mis à disposition des actionnaires dans 2. Présentation de l'opération de rachat partiel et d'aménagement des les délais légaux : • l'avis de convocation à la présente assemblée, la brochure de convocation et le modalités des OCEANEs 2022 formulaire de vote ; • le rapport de l'expert indépendant désigné par la Société qui a conclu au caractère équitable de l'opération tant pour les actionnaires que pour les porteurs d'OCEANEs 2022 de la Société ; Assemblée Générale du 13 janvier 2021 6 • le rapport des commissaires aux comptes prescrit par les dispositions légales. Ces exposés seront réalisés par Monsieur Pascal Prigent, Directeur Général de la Société, qui, dans un premier temps, rappellera sommairement, les principaux éléments récents de la marche des affaires sociales. Puis il présenta ensuite l'intérêt et les modalités de l'opération de rachat partiel et d'aménagement des modalités des OCEANEs 2022 proprement dites. Sans plus attendre, je lui passe la parole. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 6 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Assemblée Générale Extraordinaire - 13 Janvier 2021 Partie 1 : Exposé sur la marche des affaires de la Société Assemblée Générale du 13 janvier 2021 Exposé sur la marche des affaires de la Société ELAFIBRANOR, POUR LE TRAITEMENT DE LA PBC 09 NIS4TM, POUR LE DIAGNOSTIC DE LA NASH 12 PIPELINE 14 PROGRAMME DE REDUCTION DES DEPENSES 16 8 Merci Jean-François. Bonjour à tous. Et pour commencer, meilleurs vœux pour l'année 2021. J'espère qu'elle nous épargnera à tous les difficultés rencontrées en 2020, mais les motifs d'espoir sont heureusement déjà bien réels. Revenons sur les principaux faits qui ont marqué les derniers mois ainsi que sur les points essentiels caractérisant l'avancée de nos principaux programmes. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 7 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Elafibranor pour le traitement de la PBC Elafibranor dans le traitement de la PBC : Recrutement en cours pour la Phase 3 ELATIVETM PBC : Une maladie du foie chronique grave, avec de nombreux besoins non-satisfaits Maladie auto-immune chronique ! Le prurit Il existe un besoin médical important et cholestatique provoquant pour de nouvelles thérapies n'est pas correctement traité avec la destruction des canaux biliaires1,2 dans la PBC5 les thérapies actuelles6 Le marché actuel de la PBC est estimé ~40% des patients ne répondent à ~$315MM7 Avec une croissance à deux chiffres et Elafibranor (PPAR α/δ) : candidat pas ou que partiellement une projection de médicament prometteur pour les aux thérapies de première et $1Mds pour 20258 maladies cholestatiques deuxième ligne9 Références: 1. Kuiper, E.M., et al., Relatively high risk for hepatocellular carcinoma in patients with primary biliary cirrhosis not responding to ursodeoxycholic acid. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2010. 22(12): p. 1495-502..2. Kumagi, T. and E.J. Heathcote, Primary biliary cirrhosis. Orphanet J Rare Dis, 2008. 3: p.1. 3. Boonstra, K., et al., Epidemiology of primary sclerosing cholangitis and primary biliary cirrhosis: a systematic review. J Hepatol, 2012. 56(5): p. 1181-8.4.Kim, W.R., et al., Epidemiology and 10 natural history of primary biliary cirrhosis in a US community. Gastroenterology, 2000. 119(6): p. 1631-6.5. Hirschfield, G.M.et al, The immunobiology and pathophysiology of primary biliary cirrhosis. Annu Rev Pathol, 2013. 8: p. 303-30.6. Lindor et al. Hepatol. 2019; 69 (1): 394-419.7. Intercept Corporate Press Release, November 9, 2020. 8. Resarch on File, November 2019. 9. Ali, A., et al., Orphan drugs in development for primary biliary cirrhosis: challenges and progress. 2015. 5: p. 83-97. Commençons par quelques mots sur la PBC, notre principal programme en cours de développement. Comme vous le savez, nous avons pu démarrer le recrutement de notre essai de Phase 3 « ELATIVE™ » en septembre 2020. Je remercie les équipes qui ont atteint cet objectif en dépit des contraintes importantes engendrées par la pandémie de COVID 19. Cette opportunité représente un fort potentiel pour GENFIT si l'on considère qu'en 2020, le marché a déjà atteint $300MM et qu'il affiche une croissance à deux chiffres. De manière assez consensuelle, les experts prédisent un marché générant environ $1Md à l'horizon 2025, ce qui est très significatif pour toute société de l'industrie pharmaceutique, et encore plus pour une biotech. Et rappelons-nous que ce marché ne devrait être partagé que par trois molécules au départ, dont elafibranor. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 8 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Elafibranor dans le traitement de la PBC : Recrutement en cours pour la Phase 3 ELATIVETM Exemples d'efficacité à 12 semaines Elafibranor1, * Ocaliva2,** Seladelpar5 Elafibranor a atteint le (Phase 2a - Etude de 12S) (Phase 3 - Données du 3e mois) (Phase 3 - Données du 3e mois) critère d'évaluation 80mg Placebo 10mg Placebo 5mg 10mg Placebo composite précédemment utilisé pour l'approbation Critère composite 67% 6.7% ~40% ~3% 57% 78% 13% réglementaire des thérapies existantes3,4 Critère primaire - 48% 3% ~ - 36% -3% - 36% - 44% -3.7% (évolution ALP) ELATIVE™ : une étude multicentrique, randomisée (2:1), en double-aveugle, contre placebo 150 Patients 24 Septembre 2020 : 1er Trim 2023 : 2 bras : Elafibranor 80mg Début du recrutement Premiers résultats Vs. Placebo des patients cliniques attendus* 12 mois de traitement *Projection potentiellement sujette à changement. Note: *Elafibranor - mITT: All subjects w/ available baseline value and at least one post baseline value under treatment for ALP. **These are estimation based figures due to the lack of 3mo data reporting. | Elafibranor is an investigational compound and has not been approved by any regulatory authority in any indication. References: 1. Presented at EASL 2019; Late Breaker Oral Session-02; NCT03124108; Elafibranor, a peroxisome proliferator-activted receptor alpha and delta agonist demonstrates favourable efficacy and safety in patients with primary 11 biliary cholangitis and inadequate response to ursodeoxycholic acid treatment, Schattenberg et al. 2019 Journal of Hepatology, Vol. 70, Issue 1, e128. 2. Nevens, et al. 2016 N Engl J Med; 375: 631-643.3. FDA CDER, "Application Number: 207999Orig1s000 Cross Discipline Team Leader Review for OCA Approval." 25 May 2016 4. FDA GIDAC Meeting, "FDA Introductory Remarks, NDA 207999: Obeticholic Acid." 7 April 2016. 5. Data Presented by Cymabay in a Corporate Presentation and Press Release on August 3, 2020. Je crois qu'il est aussi très important de rappeler le fort potentiel d'elafibranor, tel qu'il a été démontré en Phase 2 : les résultats ont en effet été nettement au-dessus de ce qui a été précédemment demandé par les autorités pour l'approbation réglementaire, et le profil de sécurité d'emploi et de tolérabilité d'elafibranor est jusqu'à ce jour très favorable. Cette analyse s'appuie sur les nombreuses données dont nous disposons, y compris celles de RESOLVE-IT®. La Phase 3 inclura 150 patients, avec 2 bras et une randomisation en double aveugle. 2 patients sont traités avec elafibranor 80mg pour 1 patient sous placébo, et la durée de traitement est de 12 mois. Le recrutement se poursuit à un rythme en phase avec nos prévisions, et nous devrions être en mesure d'annoncer les premiers résultats cliniques début 2023. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 9 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Technologie NIS4™, pour le diagnostic de la NASH NIS4TM pour le diagnostic de la NASH : Partenariat commercial signé, discussions R&D en cours Une plateforme adaptée pour développer différentes solutions de diagnostic dans la NASH Aujourd'hui, répondre aux besoins Commercial Recherche NIS4™* non-satisfaits dans l'identification Technologie NIS4™ de la « NASH à risque » NIS4™ LDT* NIS4™ IVD R&D Progression de la maladie Surveillance NAFL/NASH Partenariat Populations identifiées Note: LDT: Laboratory Developed Test ; IVD : diagnostic In vitro 13 La licence de la technologie NIS4™ a été consentie à LabCorp dans le cadre du développement et du lancement de leur propre ou til de recherche et d'un LDT basés sur la technologie NIS4™ pour commercialisation à grande échelle. Il n'y a à ce jour aucun test basé sur la technologie NIS4™ autorisé pour le diagnostic in vitro. Passons à notre deuxième programme, NIS4™, dans le domaine du diagnostic de la NASH : Là aussi nous avons bien avancé en 2020, notamment avec la signature d'un accord exclusif de partenariat avec Labcorp, pour la commercialisation - à grande échelle de notre technologie de diagnostic de la NASH. Il s'agit d'une montée en puissance essentielle car des dizaines de millions de personnes doivent dès aujourd'hui prendre conscience des dangers auxquelles elles sont potentiellement exposées : soit parce qu'elles sont diabétiques ou pré-diabétiques, soit parce qu'elles sont obèses ou en surpoids, ou simplement parce que leurs enzymes hépatiques sont anormales. Pour l'instant, nous sommes contraints par le secret des affaires et l'accord avec Lacorp en matière de communication sur les revenus attendus et ne pouvons pas donner d'indications précises quant aux perspectives de ventes, mais la volonté de Labcorp est de lancer officiellement son test dès le début de l'année 2021 ; ce qui prouve leur appétit pour ce marché. Nous espérons que le chiffre d'affaires qui sera réalisé en 2021 commencera à traduire ces perspectives. Comme nous l'avons déjà annoncé, notre ambition est aujourd'hui d'aller au-delà de ce premier produit, pour développer et déployer d'autres solutions diagnostiques dans la NASH, par le biais d'autres partenariats de R&D, avec davantage de partenaires. Nous savons en effet que notre technologie et notre savoir-faire intéressent plusieurs grands acteurs de la NASH, et la création d'une filiale dédiée en 2021, vise à accélérer ce processus d'expansion de notre business « diagnostic ». Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 10 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Pipeline Stratégie de renforcement du portefeuille de produits et de solutions DEUX AXES DE DÉVELOPPEMENT COMPLEMENTAIRES Recherche et Business Développement Development Exploration d'actifs Accords potentiels avec des INTERNES partenaires EXTERNES 15 Le troisième volet de notre développement passera, à terme, par un élargissement de notre pipeline. Nous privilégions deux axes distincts pour étoffer notre portefeuille de solutions thérapeutiques et diagnostiques : D'abord un axe interne, ou « R&D », avec l'exploration approfondie du potentiel scientifique et commercial d'actifs déjà à notre disposition ;

Puis un axe BD, ou « business development », qui consistera à nouer de nouveaux partenariats : le champ des possibles est ici assez vaste, mais il est encore prématuré, à ce stade, de donner des indications plus précises. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 11 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Plan de réduction des dépenses Plan de réduction des dépenses : vers une baisse de plus de 50% en 2 ans Objectif : passer d'un rythme de plus de €110 millions par an avant les résultats de la phase 3 RESOLVE-IT™ à une consommation de l'ordre de €45 millions en 2022 : Fin du programme global de développement clinique d'elafibranor dans la NASH, de même que de toutes les activités associées à la préparation du lancement d'elafibranor

global de développement clinique d'elafibranor dans la NASH, de même que de toutes les activités associées à la préparation du lancement d'elafibranor Plan global de réduction des coûts mis en place, incluant notamment le recentrage des activités de R&D et l'arrêt des programmes non prioritaires tels que celui visant l'exploitation du potentiel de la cible RORγt

mis en place, incluant notamment le recentrage des activités de R&D et l'arrêt des programmes non prioritaires tels que celui visant l'exploitation du potentiel de la cible RORγt Plan de réduction des effectifs portant sur 40% du personnel, en France et aux États-Unis, pour redimensionner l'entreprise et adapter ses effectifs à son nouveau périmètre d'activité 17 Un mot concernant l'effort engagé en matière de réduction des dépenses : pour rappel, notre objectif est de réduire notre consommation de trésorerie de plus de 50% entre 2020 et 2022. Cet effort devrait nous amener à un cash burn d'environ 45 millions d'euros en 2022, contre un rythme de 110 millions d'euros par an avant les résultats de RESOLVE-IT®. 2021 sera une année de transition en termes de consommation de trésorerie d'exploitation, de l'ordre de 75 millions d'euros (hors Rachat Partiel), en raison principalement du reliquat des dépenses et des sommes restant à décaisser liées aux opérations de clôture de RESOLVE-IT®, ainsi que des coûts accompagnant le plan de réduction des effectifs de la Société. Nous avons notamment arrêté tous les programmes non-essentiels, et adapté la structure de la Société à son nouveau périmètre d'activités. Nous avons ainsi finalisé, au mois de décembre 2020, un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui vise à une réduction de près de 40% de l'effectif par rapport à ce qu'il était au 30 Juin dernier, et permet aujourd'hui à GENFIT d'avoir un effectif redimensionné et parfaitement cohérent avec sa nouvelle stratégie. Malgré cet effort conséquent, le risque de se retrouver en octobre 2022 dans une situation difficile est réél si rien n'est fait concernant la dette. En effet, avec les termes actuels, les OCEANEs souscrites en 2017 ne peuvent raisonnablement pas faire l'objet d'une conversion. Et le niveau de trésorerie disponible attendu à l'échéance des OCEANEs ne permettrait pas, en l'état, d'envisager un remboursement des 180 millions d'euros de nominal. C'est tout l'objet du projet de rachat partiel et de réaménagement des termes de la dette soumis à cette Assemblée Générale Extraordinaire. Et c'est ce projet et ses enjeux que je vais maintenant vous décrire. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 12 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Assemblée Générale Extraordinaire - 13 Janvier 2021 Partie 2 : Présentation de l'opération de rachat partiel et d'aménagement des modalités des OCEANEs Assemblée Générale du 13 janvier 2021 Présentation de l'opération de rachat partiel et d'aménagement des modalités des OCEANEs PRINCIPAUX OBJECTIFS 20 RAPPEL DU CALENDRIER D'EXECUTION 21 POURQUOI SOUTENIR CETTE OPÉRATION ? 22 QUE DOIS-JE FAIRE POUR VOTER ? 24 19 Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 13 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Principaux objectifs du projet rachat partiel et d'aménagement de la dette obligataire 20 Pour rappel, les deux objectifs principaux du projet de rachat partiel et d'aménagement des termes de la dette obligataire sont très simples : Le premier consiste à allonger la maturité de la dette, afin de l'adapter au calendrier prévisionnel de la disponibilité et de la publication des données cliniques de la Phase 3 ELATIVE™

Le second objectif consiste à redimensionner le montant de cette dette, pour la réduire de moitié environ, et assainir ainsi nos ratios financiers, ce qui nous redonnera des marges de manœuvres qui nous manquent aujourd'hui. La première phase de négociation avec les porteurs de la convertible a comme vous le savez été exécutée avec succès en fin d'année 2020. Il s'agissait d'une première étape essentielle, et beaucoup de porteurs d'OCEANEs ont consenti à des efforts significatifs. Nous avons en effet pu signer des conventions de rachat avec des porteurs d'OCEANEs pour 2 895 260 OCEANEs, rachetées au prix de 16,40 euros par OCEANE : nous sommes donc aujourd'hui en position de pouvoir réduire environ 85 millions d'euros de dettes en mobilisant moins de 50 millions d'euros de trésorerie. La maturité serait portée au 16 octobre 2025, ce qui donnera largement le temps d'explorer les différentes possibilités de valorisation de notre programme PBC, si les résultats d'ELATIVE™ sont positifs comme nous l'espérons. Le ratio de conversion passe à 5,5 actions par OCEANE, faisant ressortir un nouveau prix implicite de conversion de 5,38€ par action. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 14 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Rappel du calendrier Le 16 novembre 2020, GENFIT a annoncé son projet de rachat partiel et d'aménagement des modalités de ses OCEANEs. Modalités Publication du AG (actionnaires - révisées des BALO 1ère convocation) OCEANEs 2022 2020 16/11 23/11 07/12 07/12 16/12 13/01 25/01 26/01 29/01 2021 Annulation des Communiqués de presse Publication au BALO de AG (actionnaires - 2nde OCEANEs 2022 l'avis de convocation des convocation si nécessaire, rachetées porteurs d'OCEANEs 2022 et porteurs d'OCEANEs) (ou plus tard) 21 Vous connaissez le calendrier. Pour clôturer définitivement le processus, il reste une dernière étape à franchir, avec deux votes essentiels : celui des porteurs d'OCEANEs, lors d'une AG qui aura lieu le 25 janvier

celui du vote des actionnaires : c'est l'objet de la présente Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires. Le quorum n'est certes pas atteint aujourd'hui mais sur la base des votes et procurations reçus à ce jour, les résolutions auraient été approuvées à hauteur d'environ 98%, sans encore une fois préjuger du résultat définitif des votes qui sera donc annoncé le 25 janvier prochain. Notez

également que l'exigence de quorum le 25 janvier est de 20% puisqu'il s'agira d'une Assemblée Générale Extraordinaire sur seconde convocation. Vous noterez donc qu'avec 20,63%,ce quorum est techniquement et théoriquement déjà atteint aujourd'hui. L'objectif est donc presque atteint, mais il est néanmoins important de rester mobilisés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 25 janvier, pour transformer l'essai et assurer le succès définitif de l'opération. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 15 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Impact pour l'actionnaire Le conseil d'administration de GENFIT recommande à l'unanimité aux actionnaires de soutenir cette opération pour les raisons suivantes: Soutenir le plan stratégique qui ne pourra être exécuté sans une restructuration de la dette

qui ne pourra être exécuté sans une restructuration de la dette Préserver au maximum la capacité de financement des opérations de la Société

des opérations de la Société Réduire le montant de la dette financière à rembourser

la dette financière Reporter l'échéance du solde de la dette en adéquation avec les prochaines étapes de développement des deux programmes prioritaires de la Société

avec les prochaines étapes de développement des deux Maximiser le potentiel de création de valeur à terme pour les actionnaires et porteurs des OCEANEs La dilution maximale potentielle pour les actionnaires si tous les porteurs de l'obligation convertibles convertissent, serait la suivante : Situation novembre 2020 Situation après janvier 2021* *Sous réserve d'acceptation de l'opération par les actionnaires et les porteurs d'OCEANEs 22 L'impact pour l'actionnaire est expliqué dans la diapositive qui vous est projetée. Le conseil d'administration de GENFIT recommande à l'unanimité aux actionnaires de soutenir cette opération pour les raisons suivantes : Soutenir le plan stratégique qui ne pourra être exécuté sans une restructuration de la dette comme je l'ai déjà indiqué un peu plus tôt;

Préserver au maximum la capacité de financement des opérations de la Société ;

Réduire le montant de la dette financière à rembourser ;

Reporter l'échéance du solde de la dette en adéquation avec les prochaines étapes de développement des deux programmes prioritaires de la Société ;

Maximiser le potentiel de création de valeur à terme pour les actionnaires et porteurs des OCEANEs ; En contrepartie, et en cas de conversion de l'ensemble des OCEANEs en actions nouvelles, les porteurs d'OCEANES détiendraient environ 31% du capital de la Société. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 16 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Pour l'actionnaire, pourquoi soutenir cette opération ? Le principe et l'utilité de cette opération peuvent être schématisés de la façon suivante : 23 Le principe et l'utilité de cette opération peuvent finalement être résumés de manière assez simple : d'une dette de 180 millions d'euros à rembourser en 2022, nous passerions à une dette presque réduite par deux, qu'il ne faudrait rembourser que 3 ans plus tard, ou qui sera convertie en actions

Ainsi, on desserre la contrainte financière qui pèse sur l'exécution de notre stratégie, et on offre aux actionnaires et aux porteurs de l'obligation convertible la possibilité de profiter de la valorisation de bons résultats scientifiques potentiels, à commencer, nous l'espérons, par de bons résultats d'elafibranor dans la PBC, attendus début 2023. Il s'agit de deux objectifs de bon sens. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 17 Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT Etat des votes et procurations sur première convocation : Quorum : 20.63% ; Projet de résolutions accueillies très favorablement (>98% « pour ») Extension de la période de vote : jusqu'au 24 janvier 2021 Vote Internet Vote postal Avant le Avant le 24 Janvier 15h 22 Janvier NOMINATIF PUR VOTACESS via Formulaire à renvoyer à PLANETSHARE BNP Paribas Securities codes d'accès habituels VOTACESS via NOMINATIF ADMINISTRÉ PLANETSHARE Formulaire à renvoyer à en haut à droite du formulaire de vote BNP Paribas Securities papier reçu par courrier VOTACESS via banque Formulaire à renvoyer à AU PORTEUR BNP Paribas Securities La connexion se fait via la banque ACCOMPAGNÉ D'UNE ATTESTATION DE PARTICIPATION 24 Comme déjà indiqué, l'opération de rachat partiel et d'aménagement des termes de la dette opérationnelle est accueillie favorablement par environ 98% des votes et procurations reçus à ce stade. Si le quorum de 25% n'est pas atteint, celui de 20%, nécessaire et suffisant en deuxième convocation, est lui déjà théoriquement atteint. Les suffrages d'ors et déjà exprimés sur première convocation restant valables pour la seconde convocation, le risque d'une issue négative le 25 janvier est fortement réduit, même s'il est encore trop tôt pour conclure définitivement l'opération. C'est pourquoi il est critique que tout le monde reste pleinement mobilisé jusqu'à l'issue définitive de la période pendant laquelle les votes demeureront possibles, soit le 24 janvier 2021. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 18 Jean-FrançoisMouney, Président du Conseil d'Administration de GENFIT Merci pour votre attention Une question ? Vous pouvez nous contacter au numéro vert suivant (France uniquement), du lundi au vendredi entre 10h et 19h: 0800-940-651 www.genfit.com contact@genfit.com GENFIT @genfit_pharma Je vous remercie Monsieur le Directeur Général. Les exposés relatifs à l'ordre du jour étant réalisés, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous donner rendez-vous le 25 Janvier prochain à 14H30 pour l'Assemblée Générale Extraordinaire qui traitera du même ordre du jour, mais sur seconde convocation. Assemblée Générale Extraordinaire GENFIT - 13 janvier 2021 19 Prochaine Assemblée Générale Extraordinaire : 25 Janvier 2021 - 14h30 (heure de Paris) Toutes les informations sur notre site investisseur, rubrique « Événements » Attachments Original document

