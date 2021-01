GENFIT : annonce la nomination de deux nouveaux membres au Comité Exécutif de la Société

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 28 janvier 2021 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui les nomination de Pascal Caisey, Chief Commercial Officer, et de Philippe Motté, Chief Regulatory and Quality Officer à son Comité Exécutif.

Pascal Caisey, nommé au poste de Chief Commercial Officer, a rejoint GENFIT en septembre 2019 comme Executive Vice President of Commercial Development. Il dispose d’une grande expérience opérationnelle dans l’industrie pharmaceutique, ayant notamment occupé des postes au sein de GSK, BMS, Pfizer, Schering Plough et plus récemment Boehringer Ingelheim, où il a supervisé le lancement d’empagliflozine en Europe en tant que European Business Manager. M. Caisey est Infirmier Diplômé d’Etat et titulaire d’un MBA d’HEC. Il sera chargé de mettre à profit sa grande expertise pour identifier de nouvelles opportunités commerciales et concrétiser les ambitions de business development de la Société. GENFIT prévoyant d’étendre ses activités dans les domaines de la médecine de spécialité, des maladies métaboliques et du diagnostic de la NASH, la grande connaissance de Pascal du développement commercial dans l’industrie pharmaceutique sera un atout essentiel pour préparer GENFIT à renforcer son portefeuille de produits avec de nouvelles opportunités combinant fort potentiel commercial et coûts de développement modérés. Sa contribution est essentielle dans notre programme dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), sur un marché qui représente en 2020 plus de $300 millions, et qui devrait atteindre $1 milliard en 2025.

Philippe Motté, nommé au poste de Chief Regulatory and Quality Officer, a rejoint GENFIT en juin 2020 en tant que Senior Vice President of Global Regulatory Affairs. M. Motté a précédemment occupé des postes réglementaires et commerciaux chez Sanofi, GSK, Roche, Ipsen et AbbVie. Avant de rejoindre GENFIT, il était Vice President of Global Regulatory Affairs and Chief Access Officer (sécurité, qualité, réglementaire, et market access) chez MedDay Pharmaceuticals. M. Motté est titulaire d’un diplôme de Docteur en Pharmacie de l’Université Paris-Descartes, d’un doctorat en Biologie Humaine (mention Cancérologie Expérimentale) de l’Université Paris-Sud, il a effectué sa recherche post-doctorale à la Harvard Medical School et au Massachussetts General Hospital Cancer Center. Il a effectué un MBA à l’ESCP-EAP (Paris) et a obtenu la certification de Pharmacien Responsable. Il apporte à GENFIT une expertise précieuse pour répondre aux défis réglementaires posés par le développement de nos différents programmes et dans la préparation de la soumission réglementaire d’elafibranor dans la PBC dans la perspective des résultats de l’essai clinique Phase 3 ELATIVE™, attendus pour début 2023.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a commenté, “Nous sommes ravis que Pascal Caisey et Philippe Motté rejoignent le comité exécutif. Leurs expertises et connaissances pointues de la gestion des opérations et des affaires réglementaires dans l’industrie pharmaceutique ont été des atouts inestimables tout au long de la dernière année, et nous sommes convaincus que leurs contributions à venir nous aideront à préparer l’avenir de GENFIT. »

Les nominations de Pascal Caisey et Philippe Motte ont pris effet au 1er janvier 2021. Tous deux sont basés en France et rapportent directement au Directeur Général de la Société, Monsieur Pascal Prigent.

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie. GENFIT est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT recrute actuellement des patients pour ELATIVE™, un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (PBC). Abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, une technologie nouvelle de diagnostic visant à faciliter l’identification des patients atteints de NASH « à risque ». NIS4™ fait l’objet d’un accord de licence à la Société LabCorp® pour le développement et la commercialisation aux Etats-Unis et au Canada d’un test diagnostic moléculaire sanguin basé sur cette technologie. GENFIT est installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis). GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). www.genfit.fr



AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives aux projets d’expansion du portefeuille de produits de GENFIT, à sa capacité à saisir et développer des opportunités externes, à la taille de marché potentielle dans la PBC et au positionnement de GENFIT dans la PBC, aux prévisions concernant le calendrier de publication des résultats principaux de l’essai clinique de Phase 3 ELATIVE™ évaluant elafibranor dans la PBC. L’utilisation de certains mots, comme tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », « permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Bien que la Société considère que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés au Chapitre 2 « Facteurs de risque et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2019 de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mai 2020 sous le numéro D.20-0503, ainsi qu’à la section 2 « Facteurs de risque » de de l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 22 décembre 2020 sous le numéro D.20-0503-A01, disponibles sur les sites Internet de GENFIT ( www.genfit.fr ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions (« SEC ») américaine, y compris le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la SEC le 27 mai 2020. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACT GENFIT

GENFIT | Investisseurs

Naomi EICHENBAUM – Relations Investisseurs | Tel : +1 (617) 714 5252 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com

Hélène LAVIN – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | helene.lavin@genfit.com

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com

Pièce jointe