GENFIT : en tête du SBF 120, la restructuration financière sur de bons rails

Genfit progresse de 5,5% à 5 euros, soutenu par une nouvelle encourageante. Dans un communiqué publié ce matin, la biotech française s'est dite satisfaite des résultats préliminaires de l’offre de rachat partiel de ses 6,1 millions d'Oceanes d'échéance 2022. Le 16 novembre dernier, le groupe avait annoncé ce projet étant entendu qu'il pouvait pas envisager, à ce stade, un remboursement en numéraire du nominal des obligations.



Or avait souligné Genfit, cet incapacité représente un frein important à son développement et à la conduite de sa nouvelle stratégie, avec des conséquences défavorables dans plusieurs domaines : accès aux financements, signature d'accords commerciaux ou d'alliances stratégiques.



Cette situation est donc une contrainte majeure pour la Société et l'ensemble des parties prenantes : porteurs des Oceanes 2022, actionnaires et partenaires financiers et commerciaux.

Aussi, les efforts consentis par la société pour préserver sa trésorerie doivent donc s'accompagner d'un aménagement de ces Oceanes.



Pascal Prigent, directeur général de Genfit, avait déclaré : " Le rachat partiel et la modification des termes de nos obligations visent à effacer plus de 50% de la dette financière de Genfit et à reporter la maturité du solde à l'horizon 2025".



Le groupe a prévu de consacrer un maximum de 50 millions d'euros à cette opération qui lui permettra de maximiser ses chances de succès dans l'intérêt de toutes les parties prenantes : la société, ses actionnaires et les porteurs obligataires.



"Je suis confiant dans notre capacité à mener une discussion constructive avec nos porteurs obligataires pour aboutir à un compromis acceptable qui permettra de positionner la société dans de bonnes conditions à l'issue des résultats de phase 3 dans la PBC", avait précisé le dirigeant.



Fin septembre, Genfit avait annoncé son objectif de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 après l'abandon de ses investigations dans le traitement de la stéatohépatite non-alcoolique (Nash), sa principale spécialité. En Bourse, l'action a durement souffert de cet échec annoncé le 11 mai dernier. Le titre accuse depuis cette date une chute de 75%.



Le groupe a été contraint de se concentrer sur deux axes prioritaires : la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) et le NIS4, une technologie de diagnostic sanguin, qui, si elle est approuvée, permettrait l'identification des patients atteints de Nash à risque.







LEXIQUE

Oceane

Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.