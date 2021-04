GENFIT : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2020 et du Rapport Annuel Form 20-F 2020 – L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le 15 juin 2021

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 23 avril 2021 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et de son Rapport Annuel Form 20-F pour l’exercice 2020 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et que son Assemblée Générale annuelle aura lieu le mardi 15 juin 2021.

Ces rapport annuels sont tenus gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être consultés et téléchargés à partir du site Internet de la Société ir.genfit.com. Le Document d’Enregistrement Universel 2020 est également disponible sur le site de l’AMF www.amf-france.org. Le Rapport Annuel Form 20-F est disponible sur le site de la SEC (www.sec.gov).

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 de GENFIT comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport de gestion annuel du conseil d’administration, le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes sociaux, les comptes consolidés et sur les conventions réglementées ainsi que les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

L’Assemblée Générale annuelle (initialement prévue le 28 mai 2021) qui statuera notamment sur ces rapports, aura lieu le 15 juin 2021. Plus d’informations seront données dans l’avis de réunion valant convocation de cette Assemblée Générale qui sera diffusé dans les délais légaux au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Par ailleurs, et comme annoncé précédemment, GENFIT fera un point d’étape avant l’été au sujet de l’évolution de son pipeline avec deux conférences téléphoniques :

En anglais le 11 mai 2021 à 4:15pm EDT / 22:15 CEST

En français le 12 mai 2021 à 1:30am EDT / 07:30 CEST

Ces deux conférences téléphoniques seront accessibles sur la page « investisseurs » du site web, dans la section « Événements » : ir.genfit.com/fr ou en appelant le +1 877-407-9167 (appel gratuit) environ cinq minutes avant le début de la conférence (pas de mot de passe requis). Un enregistrement sera mis à disposition en ligne après la conférence téléphonique.

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie. GENFIT est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT recrute actuellement des patients pour ELATIVE™, un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (« PBC »). Elafibranor est un composé en cours d’évaluation et n’a été revu ni n’a reçu d’approbation d’aucune autorité réglementaire. Abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, une technologie nouvelle de diagnostic visant à faciliter l’identification des patients atteints de NASH « à risque ». NIS4™ fait l’objet d’un accord de licence à la Société LabCorp® pour le développement et la commercialisation aux Etats-Unis et au Canada d’un test diagnostic moléculaire sanguin basé sur cette technologie. GENFIT est installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis). GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). www.genfit.fr



CONTACT

GENFIT | Investisseurs

Tel : +1 (617) 714 5252 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com

Hélène LAVIN – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | helene.lavin@genfit.com

