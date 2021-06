GENFIT : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2021

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 30 juin 2021 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui les résultats du vote des actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 30 juin 2021.

Toutes les résolutions ont été adoptées à une large majorité des suffrages exprimés, sauf la résolution n°28 relative à l’émission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise, inscrite à l’ordre du jour pour des raisons légales, mais pour laquelle le Conseil d’Administration avait recommandé de voter contre, compte tenu des autres résolutions permettant d’accorder au personnel des instruments d’intéressement en actions.

S’agissant du volet ordinaire de l’Assemblée, 9 817 311 actions ont été enregistrées sur un total de 45 670 200 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 21,49%. S’agissant de l’Assemblée Générale Extraordinaire, 9 813 810 actions ont été enregistrées sur un total de 45 670 200 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 21,48%.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a commenté : « Je remercie tous les actionnaires qui se sont mobilisés pour cette Assemblée Générale. Le potentiel que représentent nos nouveaux moteurs de croissance semble être bien compris et l'issue positive du vote nous conforte dans notre stratégie de renouveau. Nous continuons à mobiliser nos forces pour accélérer le développement de nos programmes phares, nous poursuivons notre effort de redéploiement de la R&D, et nous donnons rendez-vous à nos actionnaires ainsi qu'à la communauté financière au mois de septembre pour un nouveau point d'étape sur l'ensemble de notre activité. »

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique Investisseurs & Médias (https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires).

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie. GENFIT est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT recrute actuellement des patients pour ELATIVE™, un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (« PBC »). Elafibranor est un composé en cours d’évaluation et n’a été revu ni n’a reçu d’approbation d’aucune autorité réglementaire. Abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4®, une technologie nouvelle de diagnostic visant à faciliter l’identification des patients atteints de NASH « à risque ». En janvier 2019, GENFIT a signé un accord de licence avec Labcorp® afin de déployer le kit diagnostic NIS4® dans le domaine de la recherche clinique au travers de leur filiale de développement de médicaments, Covance. En septembre 2020, GENFIT a signé un autre accord de licence avec Labcorp® afin de commercialiser NIS4® aux Etats Unis et au Canada en tant que « Laboratory Developed Test ». Depuis avril 2021, Labcorp commercialise NASHNext™, le test diagnostic basé sur la technologie NIS4®, pour son utilisation clinique. GENFIT continue par ailleurs d’explorer les opportunités d’obtention d’une autorisation formelle de mise sur le marché d’un test diagnostic in vitro (IVD) basé sur la technologie NIS4®. Pour plus d’informations : https://nis4.com. GENFIT est installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis). GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). www.genfit.fr

