GENFIT : l'exercice débute sur de bons rails

Genfit progresse de 0,75% à 4,308 euros après la publication d'un chiffre d'affaires 2020 de 0,765 million d'euros contre 31 millions un an plus tôt. Dans ce chiffre d’affaires figurent notamment les revenus réalisés dans le cadre des contrats de licence avec Covance/Labcorp pour le déploiement de la technologie de diagnostic NIS4 dans le domaine de la Nash (cirrhose non alcoolique ou maladie du foie gras), et ceux résultant de la vente de biens et de services réalisés notamment dans le cadre du contrat de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals.



La chute du chiffre d'affaires s'explique par une base de comparaison très défavorable. En 2019, Genfit avait perçu un paiement initial d'un montant de 35 millions de dollars à l'occasion de la signature du contrat de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals.



Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s'élevaient à 171 millions d'euros, contre 276,7 millions fin 2019 et 225,7 millions à fin juin 2020.



Cette position de trésorerie au 31 décembre 2020 ne tient pas compte de l'opération réalisée au mois de janvier 2021 par la société de rachat d'une partie des obligations convertibles en actions (Oceanes) émises en octobre 2017 pour un montant nominal d'environ 180 millions ; opération à l'issue de laquelle, 85,7 millions d'euros de dettes convertibles ont été effacés en ne mobilisant qu'un montant de trésorerie de 47,48 millions d'euros.



Le 30 septembre 2020, la biotech a annoncé son objectif de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 par rapport à ce qu'il était avant l'échec de son essai de phase 3 sur l'Elafibranor contre la Nash.



La société a réitéré son objectif consistant ainsi à passer d'un rythme de plus de 110 millions par an avant les résultats de cette phase 3 une consommation de l'ordre de 45 millions en 2022.



Pascal Prigent, directeur général de Genfit, a commenté : " Depuis l'annonce de notre nouvelle stratégie à l'automne 2020, Genfit a accompli beaucoup de choses et je suis très satisfait de la direction prise en ce début d'année 2021".