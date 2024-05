COMMUNIQUÉ DE

GENFIT présentera son engagement à faire entendre la voix des patients et ses programmes de recherche dans le domaine de l'ACLF lors d'un évènement de formation organisé par l'ELPA, qui vise à sensibiliser les patients aux innovations médicamenteuses et aux avancées médicales. Les membres de l'ELPA sont des associations nationales de patients et accompagnants ou soignants.

L'objectif de l'ELPA est de promouvoir les intérêts des personnes atteintes d'une maladie du foie et, en particulier, de favoriser la sensibilisation et la prévention ; de remédier à la méconnaissance des maladies du foie par rapport à d'autres domaines médicaux comme les maladies cardiaques ; de partager l'expérience d'initiatives réussies ; et de travailler avec des organismes professionnels tels que l'EASL et avec l'Union Européenne pour veiller à ce que les traitements et les soins soient harmonisés dans toute l'Europe conformément aux standards les plus élevés.

A PROPOS DE L'EASL

Le congrès annuel de l'European Association for the Study of the Liver (EASL) est une conférence internationale majeure qui rassemble plus de 7 000 professionnels, dont des cliniciens, des chercheurs, des professionnels de la santé, des représentants des patients et des professionnels de l'industrie. Il s'agit du plus grand événement européen dans ce domaine. Pendant quatre jours interactifs, les participants bénéficieront de sessions d'apprentissage pratiques dirigées par des professeurs de renommée mondiale, ce qui représente une occasion unique pour la communauté d'experts dans le domaine du foie de partager des recherches, d'établir des réseaux et de s'engager avec les principaux experts en hépatologie.

A PROPOS DE L'ACLF

L'Acute on-Chronic Liver Failure (décompensation aiguë sur cirrhose) est un syndrome globalement défini comme une combinaison de dysfonctionnements hépatiques et extra- hépatiques associés à une insuffisance multi-organes avec un pronostic généralement sombre. Chez des patients atteints d'une maladie chronique du foie et de cirrhose, l'ACLF peut suivre un événement déclencheur (une infection, par exemple) qui entraîne la dégradation fonctionnelle progressive de plusieurs organes, avec une mortalité élevée à court-terme (de 23 % à 74 % dans les 28 jours1). En 2021, la prévalence de l'ACLF était estimée à environ 294 000 patients aux États-

1 Arroyo V et al., Nat. Rev. Dis. Primers 2 (2016)