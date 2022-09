Genfit : Rapport d'Activité et Financier Semestriel 2022

Rapport d'Activité et Financier Semestriel au 30 juin 2022

Sommaire 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU GROUPE........................................................ 2 2. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ ................................................................. 4 2.1 Faits marquants du premier semestre 2022 et principaux évènements post-clôture .......... 4 2.2 Stratégie et perspectives ................................................................................................... 6 2.3 Éléments financiers et examen de la situation financière et du résultat ............................. 7 2.4 Principales transactions avec les parties liées .................................................................. 12 2.5 Principaux risques et incertitudes ..................................................................................... 12 3. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2022 ............................ 15 3.1 Etat de la situation financière ............................................................................................ 16 3.2 Etat résumé du résultat net................................................................................................ 17 3.3 Etat résumé des autres éléments du résultat global .......................................................... 18 3.4 Tableau résumé des flux de trésorerie............................................................................... 19 3.5 Etat résumé de variations des capitaux propres ................................................................ 20 3.6 Notes aux états financiers semestriels consolidés résumés.............................................. 21 4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2022..................................................................... 51 5. ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'INFORMATION.............................. 52

Avertissement : Le présent rapport contient des déclarations prospectives, y compris au sens où l'entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et en particulier des déclarations prospectives relatives à la stratégie de la Société et à ses objectifs, aux tailles potentielles et aux facilités d'accès relatives aux marchés des médicaments contribuant au traitement de la PBC, du Cholangiocarcinome, de l'ACLF, de l'Encéphalopathie Hépatique (HE) et du trouble du cycle de l'urée (UCD), au résultat espéré de l'essai de Phase 3 ELATIVETM évaluant élafibranor dans la PBC et au délai envisagé pour terminer la première Phase de cet essai et obtenir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché si ce résultat est positif, aux résultats espérés des autres essais cliniques en cours et aux plans de développement de nos autres programmes, aux plans de développement des programmes de la société Versantis, aux synergies potentielles associées à l'acquisition de Versantis, à la capacité de la Société à intégrer Versantis et à développer ses programmes, au succès du déploiement commercial du test de diagnostic intégrant la technologie NIS4® développé par notre partenaire Labcorp et à la taille du marché auquel il est destiné, à la capacité de la technologie NIS4® à favoriser le développement d'un test IVD homologable par les autorités règlementaires, et à l'impact du développement de nos programmes et de notre organisation interne sur notre consommation de trésorerie prévisionnelle. L'utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait » et d'autres tournures ou expressions similaires, a pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d'autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des outils de diagnostic, aux progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d'autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à l'impact de la pandémie de COVID-19, à l'impact de l'inflation et des fluctuations des taux de change, à la capacité de la Société continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu'à ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d'Enregistrement Universel 2021 de la Société déposé le 29 avril 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l'AMF (www.amf.org) (« Document d'Enregistrement Universel ») et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date, et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l'AMF et de la SEC, incluant le présent Rapport Semestriel d'Activité et Financier, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent rapport. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent rapport, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres. Rapport d'Activité et Financier Semestriel au 30 juin 2022 1

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU GROUPE Propos de GENFIT GENFIT est un groupe biopharmaceutique de stade avancé (ci-après, le « Groupe » ou « GENFIT » ou la « Société ») conduisant des programmes de recherche et des essais cliniques de stades avancés, engagé dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. Le Groupe est composé de la société de droit français GENFIT SA et de deux filiales détenues à 100% par cette dernière : GENFIT Corp. (filiale américaine) et GENFIT Pharmaceuticals SAS (filiale française) dont les comptes sont consolidés avec ceux de GENFIT SA. GENFIT est pionnier dans la recherche et développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies du foie avec une histoire et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Grâce à son expertise dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu'aux stades avancés de développement et de pré-commercialisation, GENFIT dispose aujourd'hui d'un portefeuille diversifié et en pleine expansion de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes. La R&D de GENFIT se focalise sur trois franchises : les maladies cholestatiques, l'ACLF (Acute on Chronic Liver Failure ou Décompensation Aiguë de la Cirrhose) et le diagnostic de la NASH. GENFIT, installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l'un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8% au capital de la Société. En septembre 2022, GENFIT a signé un accord exclusif en vue d'acquérir l'intégralité des actions et droits de vote de Versantis AG, une société de biotechnologie privée de stade clinique basée en Suisse et visant à répondre aux besoins médicaux croissants dans le domaine des maladies rares et graves du foie. Principaux programmes et franchises GENFIT déploie actuellement ses efforts de R&D sur trois franchises couvrant les aires thérapeutiques dans lesquelles les patients ont peu ou pas d'options thérapeutiques/diagnostiques : les maladies cholestatiques, l'Acute on Chronic Liver Failure (ACLF) et le diagnostic. A la suite de l'accord exclusif signé avec Versantis et à l'issue de l'acquisition définitive de Versantis par la Société, deux de ces franchises intègreront de nouveaux actifs et le portefeuille de candidats-produits sera globalement élargi pour couvrir 5 indications, concernant toutes des maladies hépatiques rares et graves comme résumé dans le schéma ci-dessous. Programme par programme, ce schéma indique également quels sont les délais envisagés par la Société pour atteindre les prochaines étapes de développement clinique les plus importantes, qu'il s'agisse, selon les cas, de l'obtention de résultats cliniques ou du lancement de futurs essais cliniques. En bleu foncé ci-dessus, les programmes antérieurs à Versantis En bleu clair ci-dessus, les nouveaux programmes apportés par Versantis Franchise maladies cholestatiques Les maladies cholestatiques chroniques sont caractérisées par un défaut de transport des acides biliaires du foie vers l'intestin, la plupart du temps causé par une atteinte primaire de l'épithélium biliaire. Cette franchise inclut un programme de Phase 3 dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) avec l'évaluation en cours du candidat médicament élafibranor, et un programme devant engager un programme de Phase 2 dans le cholangiocarcinome (CCA) avec le candidat-médicament en cours d'évaluation GNS5611. Les droits globaux d'élafibranor sont accordés via un accord de licence à Ipsen, à l'exception de la Grande Chine où Terns Pharmaceuticals détient les droits pour élafibranor2. Les droits globaux pour GNS561 sont acquis de Genoscience Pharma3, pour le cholangiocarcinome spécifiquement. élafibranor et GNS561 sont des composés expérimentaux qui n'ont pas été revus et n'ont pas reçu d'approbation d'aucune autorité réglementaire. A l'exception de la Chine, Hong Kong, Taiwan, Macau où Terns Pharmaceuticals détient les droits de licence exclusifs pour le développement et la commercialisation d'élafibranor.

3 L'accord inclut le développement et la commercialisation aux États-Unis, Canada et en Europe, y compris au Royaume-Uni et en Suisse. Rapport d'Activité et Financier Semestriel au 30 juin 2022 2