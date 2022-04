Genfit : des bénéfices engrangés en 2021

Genfit annonce avoir enregistré un résultat net de 67,3 millions d'euros au titre de 2021, contre une perte de 101,2 millions l'année précédente, et un résultat opérationnel de 31,8 millions d'euros, contre une perte de 82,9 millions en 2020.



Le chiffre d'affaires du laboratoire biopharmaceutique s'est élevé à 80,1 millions d'euros, comprenant principalement la reconnaissance d'un produit au titre du paiement initial reçu d'Ipsen en application de l'accord de licence signé en décembre 2021.



'Nous entamons 2022 en ayant fait de réelles avancées dans l'essai Elative, et avec une visibilité financière accrue qui va nous permettre d'enrichir notre portefeuille de produits et d'accélérer nos programmes en cours', commente son directeur général Pascal Prigent.



