Genfit : le titre chute, pertes accrues au premier semestre

L'action Genfit accusait jeudi l'une des baisses les plus notables du marché parisien, après que la société biopharmaceutique eut annoncé une perte nette accrue au premier semestre, due à l'envolée de ses charges d'exploitation.



A 12h30, le titre perd 4,38% à 2,62 euros dans un volume d'échange déjà supérieur à sa moyenne quotidienne sur l'ensemble des quatre dernières séances. Depuis le début de l'année, le cours abandonne plus de 16%.



L'entreprise spécialisée dans la recherche contre les maladies hépatiques indique que son premier semestre 2023 s'est soldé par une perte nette de 20,9 millions d'euros, contre une perte de 10,4 millions un an plus tôt.



Ses charges d'exploitation se sont en effet élevées à 34,7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 26,5 millions d'euros au premier semestre 2022.



Cette augmentation est essentiellement due aux frais de recherche et développement qui ont atteint 25,6 millions à comparer avec 17,6 millions d'euros sur la même période de 2022.



Au 30 juin dernier, Genfit disposait de 111,8 millions d'euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants, contre 140,2 millions à la fin décembre 2022.



L'entreprise prévoit que sa trésorerie couvre le financement de ses dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusque, approximativement, le quatrième trimestre 2024.



Le groupe précise que cet horizon ne tient pas compte des éventuels paiements d'étapes et des royalties qu'il pourrait recevoir dans le cadre de son accord de licence avec Ipsen.



