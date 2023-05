Genfit : publication d'un article sur la technologie NIS2+

Genfit annonce la publication, dans le Journal of Hepatology, d'un article présentant le développement et la validation de NIS2+, technologie de nouvelle génération pour le diagnostic de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) dite 'à risque'.



'Il s'agit d'une technologie de diagnostic non-invasif conçue comme une optimisation de la technologie NIS4, un test sanguin actuellement utilisé pour détecter la NASH à risque', précise la société biopharmaceutique.



Genfit continue d'explorer la possibilité d'obtenir une approbation réglementaire et des certificats de conformité CE, seul ou avec un partenaire, afin de développer un test IVD basé sur la technologie NIS2+ sur les marchés européen et américain.



