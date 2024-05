Genflow Biosciences Plc est une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni. La société développe des thérapies géniques conçues pour cibler le processus de vieillissement et pour réduire et retarder l'incidence des maladies liées à l'âge, grâce à des thérapies ciblant le vieillissement chez l'homme en utilisant des vecteurs de virus adéno-associés (AAV) pour introduire dans les cellules des copies de la variante du gène de la Sirtuine-6 (SIRT6) que l'on trouve chez les centenaires. La gamme de produits de la société comprend GF-1002, GF-3001 et GF-4001. GF-4001. Le GF-1002 est une suspension de thérapie génique à base de vecteur viral adéno-associé pour perfusion intraveineuse. Le GF-4001 est une version non humaine de la thérapie génique anti-âge GF-1002 développée pour un usage vétérinaire (chiens). GF-3001 est une formulation de thérapie génique à base de vecteur viral adéno-associé. La société exerce ses activités au Royaume-Uni et en Belgique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale