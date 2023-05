Genflow nomme une non-exécutrice américaine au poste de présidente et se prépare à entrer en bourse aux États-Unis

Genflow Biosciences - société de biotechnologie basée à Londres, spécialisée dans la longévité et disposant d'installations de recherche et de développement en Belgique - nomme Tamara Joseph, directrice non exécutive basée aux États-Unis, au poste de présidente. Elle souligne que Mme Joseph possède une expérience impressionnante en matière de financements publics et privés, ayant participé à des financements sur le Nasdaq pour un montant supérieur à 800 millions de dollars.

En avril, Genflow a déposé une demande de négociation de ses actions sur le marché OTCQB Venture Market aux États-Unis. Genflow indique que Yassine Bendiabdallah restera administrateur non exécutif. En outre, elle nomme Vera Gorbunova à la présidence du conseil scientifique et annonce que le Dr Sven Francque rejoint le conseil scientifique.

Cours actuel de l'action : 3,05 pence, en baisse de 2,4 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 61 %.

