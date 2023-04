Les actions de Genflow Biosciences bondissent suite à l'annonce de son intention de s'introduire en bourse aux Etats-Unis

(Alliance News) - Les actions de Genflow Biosciences PLC ont bondi mercredi, après que la société a annoncé qu'elle avait déposé une demande de cotation de ses actions sur le marché OTCQB Venture Market aux Etats-Unis.

Genflow est une société de biotechnologie basée à Londres qui se concentre sur la longévité et possède des installations de recherche et de développement en Belgique. Ses actions ont augmenté de 22 % à 5,36 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Genflow a déclaré que la négociation sur le marché OTCQB lui permettra d'accéder à "l'un des plus grands marchés d'investissement au monde" et d'élargir son champ d'action à un plus grand nombre d'investisseurs. Il a noté que 61,5 % des entreprises mondiales axées sur la longévité sont situées aux États-Unis, contre seulement 17,3 % en Europe et 9,8 % en Asie.

"Les États-Unis sont une juridiction importante pour la société, car ils sont à l'avant-garde des progrès en matière de longévité. La négociation sur l'OTCQB fournira également à l'entreprise une plateforme pour présenter ses solutions et technologies innovantes à un public plus large, améliorant ainsi son profil et sa visibilité au sein de l'industrie biotechnologique mondiale", a expliqué l'entreprise.

La société entretient également des "liens étroits" avec l'université de Rochester, à New York, ainsi qu'avec le Buck Institute, basé en Californie. La cotation soulignera donc l'engagement de Genflow à l'égard de ces relations.

Une fois la cotation sur l'OTCQB réussie, les actions seront mises à la disposition des investisseurs américains et leur prix sera fixé en dollars américains, ce qui facilitera les échanges transfrontaliers.

La société a ajouté qu'aucune levée de fonds n'était nécessaire pour sa négociation sur le marché OTCQB, compte tenu de sa "position financière décrochée". En outre, ses actions continueront d'être négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres, sous le nom de "GENF".

Le président-directeur général, Eric Leire, a déclaré : "Les progrès les plus importants dans le secteur de la longévité ont lieu aux États-Unis et nous avons donc naturellement l'ambition d'accroître l'exposition de Genflow dans ce pays. Les investissements et l'intérêt pour ce secteur de la part de grands noms tels que Larry Page et Jeff Bezos ont accru la curiosité et l'appétit des investisseurs".

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

