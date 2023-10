Genifi inc. a annoncé qu'elle a accordé une licence pour sa plateforme d'identité numérique IDVerifact (la "Plateforme") à un tiers indépendant (le "Concédant"). Selon les termes de l'accord, signé le 11 octobre 2023, Genifi aura le droit de recevoir 100% des frais de licence reçus de certains clients potentiels préexistants qui utilisent la plateforme, et il aura le droit de recevoir 75% de tous les frais de licence pour tous les autres clients qui utilisent la plateforme. La société contrôlera toutes les conditions et tous les prix pour les clients utilisant la plateforme IDVerifact.

Le concédant sera chargé de fournir aux clients des services de conseil et d'assistance et sera habilité à percevoir tous les droits découlant de ces activités. Le donneur de licence sera également responsable de tous les coûts associés à la vente, à la livraison, à la mise en œuvre et à l'exploitation de la plate-forme pour tous les clients. Le contrat de licence, qui entre en vigueur le 25 septembre 2023, a une durée initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans. Dans le cadre de l'exécution de l'accord de licence, le concédant a conservé cinq employés, dont George Colwell, anciennement SVP de genifi pour la plateforme IDVerifact, et un consultant de la société.