Genifi Inc, anciennement Prodigy Ventures Inc, est une société basée au Canada. Elle propose des innovations dans le domaine de la fintech grâce à ses plateformes, à savoir IDVerifact pour la vérification de l'identité numérique, tunl. pour l'open banking et tunl.chat pour le chat piloté par l'IA. Les plateformes de l'entreprise permettent l'intégration de multiples plateformes fintech proposées par ses partenaires. IDVerifact permet aux utilisateurs d'accéder à des solutions d'identité numérique qui les aident à détecter les fraudes, à prouver l'identité et à rassembler des attributs de données riches afin d'évaluer les risques et d'adhérer à toutes les exigences de conformité. IDVerifact fournit une suite complète de solutions d'identité numérique aux individus et aux organisations, qui comprend la fraude, la vérification d'identité, la conformité, la réduction des risques, la cybersécurité des données, la gestion du consentement du consommateur, la gestion du fonds de roulement, la souscription, les transactions et CRAVEIW. The tunl. permet aux fournisseurs de services financiers d'accélérer l'innovation en fournissant des services numériques pour soutenir les institutions financières à travers le Canada.