(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Aura Energy Ltd - société minière qui détient des projets en Mauritanie et en Suède - Demande de concessions d'exploration adjacentes et entourant son projet d'uranium Tiris en Mauritanie. "Sous réserve que ces demandes soient acceptées, Aura s'efforcera de confirmer et de tester progressivement les cibles d'exploration dans ces concessions en 2024 et 2025", ajoute Aura.

----------

Kavango Resources PLC - Société d'exploration de métaux possédant des actifs au Botswana et au Zimbabwe - Début d'une étude géophysique aéroportée sur le projet Kalahari Copper Belt au Botswana. En outre, Kavango déclare avoir réalisé un "investissement stratégique" dans Pambili Natural Resources Corp, société cotée à Toronto. Kavango a notifié à Pambili la conversion en actions d'un prêt convertible de 250 000 USD consenti à Pambili. À l'issue de la conversion, Kavango détiendra 15 % de Pambili.

----------

Artemis Resources Ltd - Société d'exploration spécialisée dans l'or, le cuivre et le lithium en Australie occidentale - annonce que le premier trou de forage a été réalisé sur la joint-venture Osborne, détenue avec Greentech Metals Ltd. Artemis en détient 49%. "Ce premier forage au diamant est l'aboutissement d'une reconnaissance et d'une analyse approfondies du terrain par l'équipe technique. Il confirme les résultats de l'échantillonnage des roches et des sols obtenus à ce jour et suggère que nous sommes sur la bonne voie d'exploration. Nous sommes impatients de poursuivre le programme de forage et de confirmer l'étendue de la minéralisation en lithium", commente George Ventouras, directeur exécutif.

----------

Karelian Diamond Resources PLC - Société d'exploration axée sur la Finlande - La société a enregistré une perte avant impôts de 291 467 euros pour l'exercice clos le 31 mai, contre un bénéfice de 13 593 euros l'année précédente. L'effet de la variation de la juste valeur des warrants diminue à 9.565 EUR, contre 389.904 EUR l'année précédente. Aucun revenu n'est généré, sans changement par rapport à l'année précédente.

----------

Conroy Gold & Natural Resources PLC - Société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Irlande et la Finlande - La perte avant impôts pour l'exercice clos le 31 mai se creuse à 362.829 euros, contre 256.484 euros. L'augmentation de la juste valeur des warrants s'est affaiblie, passant de 585 954 euros à 257 050 euros, ce qui a eu un impact négatif sur le résultat. Aucun revenu n'est généré, inchangé d'une année sur l'autre.

----------

GENinCode PLC - société de biotechnologie spécialisée dans la prévention des maladies cardiovasculaires - Accord avec la Food & Drug Administration américaine pour la transition du processus réglementaire de l'offre CARDIO inCode-Score vers la voie de novo à partir de la soumission 510(k). CARDIO inCode-Score teste le risque de souffrir d'un événement cardiovasculaire. GENinCode ajoute : "Suite à la soumission du dispositif médical CARDIO inCode-Score 510(k) en août 2023, la FDA a examiné la soumission et a récemment noté la position de 'premier de la classe' de CARDIO inCode-Score et les preuves cliniques approfondies pour l'évaluation du risque polygénique de coronaropathie. Sur la base de ces facteurs et de la nouvelle position de CARDIO inCode-Score, la FDA a demandé à la société de passer à une voie de novo pour l'autorisation de mise sur le marché". GENinCode a soumis une demande de novo et s'attend à un délai d'autorisation "largement conforme aux prévisions antérieures" de la fin du premier trimestre au début du deuxième trimestre 2024.

----------

Helium Ventures PLC - société d'acquisition à but spécifique - demandera l'approbation des actionnaires pour un changement de stratégie d'investissement lors de l'assemblée générale annuelle du 21 décembre. L'entreprise se concentrera désormais sur le secteur des technologies. "À une époque où la technologie remodèle les industries et redéfinit la façon dont nous vivons et travaillons, la société s'engage à identifier et à soutenir les entreprises technologiques qui développent le paysage technologique. Le ou les investissements qui en résultent peuvent être réalisés dans une entreprise, un partenariat ou une structure d'accueil. La société prévoit de cibler les opportunités dans le secteur technologique qui nécessitent un financement pour achever le développement, commercialiser sa technologie ou faire progresser ses opérations", précise le communiqué. Elle demandera également à ses actionnaires d'approuver son changement de nom en Eastwood Capital PLC. Helium Ventures a été introduite sur le Growth Market de l'Aquis Stock Exchange en juillet 2021, avec pour objectif de réaliser des investissements liés au secteur de l'hélium. Elle quittera bientôt l'AQSE pour rejoindre l'AIM de Londres.

----------

IamFire PLC - émetteur d'investissements axés sur les opportunités dans les secteurs du commerce social, des sciences de la vie et des ressources naturelles - Prolonge d'un an, jusqu'au 24 novembre 2024, l'obligation de capital escompté avec Hawk Investment Holdings Ltd. En outre, elle propose un changement de nom en WeCap PLC, sur lequel les actionnaires devront se prononcer lors de l'assemblée générale annuelle du 11 décembre. "Les administrateurs estiment que le changement de nom reflétera mieux l'essence et la stratégie de la société, qui consiste en fait à lever des capitaux et à soutenir les entreprises dans lesquelles elle investit. Outre le changement de nom, la société propose de lancer un nouveau site web et de nouvelles plateformes de médias sociaux, dans le but de mieux faire connaître les sociétés dans lesquelles elle investit, en particulier la pondération prédominante accordée à WeShop dans son portefeuille", ajoute IamFire.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.