GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les actions de GENinCode s'envolent suite aux approbations américaines

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

GENinCode PLC, hausse de 67% à 12,92 pence, fourchette sur 12 mois 6,5p-34,95p. La société de génétique prédictive axée sur les maladies cardiovasculaires obtient l'autorisation de licence dans l'État de Californie, ainsi que la certification CLIA pour son laboratoire d'Irvine en Californie. Cela permet à ses produits d'évaluation du risque de MCV d'être fournis aux patients dans 49 États américains. L'approbation est une "étape majeure" dans la commercialisation de ses produits polygéniques pour les MCV, CARDIO inCode et LIPID inCode, indique la société.

Challenger Energy Group PLC, hausse de 11% à 0,10 p, fourchette sur 12 mois 0,07 p-0,69 p. La société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et les Amériques note les développements à Uragua, avec les grandes sociétés pétrolières et gazières mondiales, dont Shell PLC, qui se sont vu attribuer des blocs offshore à proximité du bloc Area OFF-1 de Challenger. La société considère que l'entrée d'acteurs majeurs en Uruguay, et leurs engagements à entreprendre " des programmes de travail importants et significatifs à court terme " valide sa décision d'entrer dans le pays en 2020. Ces développements "[soulignent] également la solide base technique et l'excellente proposition de valeur que représente le bloc AREA OFF-1", déclare Challenger. Les engagements des majors pétrolières comprennent l'acquisition sismique 3D et le forage de nouveaux puits.

AIM - LOSERS

Bidstack Group PLC, baisse de 28% à 2,01p, fourchette sur 12 mois 1,8p-6,2p. La plate-forme de publicité dans les jeux déclare qu'Azerion Group NV a décidé de mettre fin à son partenariat de vente de médias, dans le cadre d'un litige juridique concernant les sommes dues par Azerion, selon Bidstack. "Bidstack a pris des conseils juridiques externes appropriés et a conclu qu'Azerion n'a pas le droit actuel de mettre fin à l'accord", déclare la société. Bidstack dit avoir l'intention de réclamer des dommages et intérêts pour résiliation illégale.

Helium One Global Ltd, baisse de 27% à 5,2p, variation sur 12 mois 4,96p-15,5p. La société d'exploration d'hélium axée sur la Tanzanie déclare que la foreuse Exalo en Afrique australe ne pourra pas être mobilisée pour sa licence Rukwa au début de 2023. Ceci est dû à une prolongation du contrat de l'opérateur actuel, pour une période de "jusqu'à douze mois". "La société examine un certain nombre d'options alternatives d'appareils de forage pour les opérations de forage de la phase II en Tanzanie et annoncera un calendrier actualisé pour le forage une fois que les nouveaux arrangements auront été confirmés", a déclaré la société. Le PDG David Minchin qualifie ce développement de "décevant et frustrant".

