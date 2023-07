(Alliance News) - GENinCode PLC a annoncé mercredi sa collaboration avec MedStar Health pour l'utilisation de son test de diagnostic des maladies coronariennes.

La société de biotechnologie spécialisée dans la prévention des maladies cardiovasculaires a indiqué que son test Cardio inCode-Score, ou CIC-SCORE, sera utilisé parallèlement au calculateur de risque standard de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse de l'American College of Cardiology pour identifier les patients souffrant d'une maladie coronarienne.

Le test de GENinCode est un test polygénique breveté utilisé pour évaluer le risque de coronaropathie.

MedStar est une organisation de soins de santé basée à Columbia, en Caroline du Sud, qui gère 10 hôpitaux dans la région métropolitaine de Baltimore-Washington aux États-Unis.

Dans l'intervalle, MedStar fournira un retour d'information sur l'utilisation clinique du test CIC-SCORE.

Matthew Walls, directeur général de GENinCode, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer notre première collaboration clinique majeure aux États-Unis avec MedStar, qui se concentrera sur l'utilisation de CIC-SCORE pour identifier les patients à haut risque de maladie cardiaque, la plus grande cause de décès aux États-Unis. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de MedStar afin d'identifier les patients à risque, d'informer sur les traitements personnalisés et de prévenir les maladies coronariennes".

Les actions de GENinCode étaient en hausse de 3,8 % à 12,20 pence chacune à Londres mercredi matin.

