GENinCode reçoit un coup de pouce des États-Unis ; Cindrigo conclut un accord

GENinCode PLC - société de biotechnologie spécialisée dans la prévention des maladies cardiovasculaires - L'American Medical Association accorde un code de terminologie procédurale courante pour les analyses de laboratoire exclusives pour le test CARDIO inCode-SCORE de la société pour l'évaluation du risque de maladie coronarienne. Le code est administratif et vise à faciliter la tâche des professionnels de la santé. "L'attribution du code CPT PLA est une étape importante alors que nous préparons CARDIO inCode-SCORE à entrer dans les programmes d'accès anticipé aux États-Unis", déclare Matthew Walls, directeur général.

Cindrigo Holdings Ltd - producteur d'énergie propre - Signature d'un accord avec Kaishan Renewable Energy Development Pte Ltd pour développer, financer, construire et exploiter des centrales géothermiques. Le premier projet visé par le duo est un projet de 20 mégawatts mené par les sociétés de développement de Cindrigo sur la licence géothermique Slatina 3 en Croatie. "En vertu de l'accord-cadre, Kaishan s'est vu accorder le statut de partenaire privilégié et de vendeur pour chacun des projets de Cindrigo en Europe", ajoute M. Cindrigo. "L'approche stratégique de coopération à long terme adoptée démontre une approche efficace, rentable et fondée sur les meilleures pratiques pour développer les secteurs géothermiques où Cindrigo opère, en premier lieu en Croatie."

East Star Resources PLC - société d'exploration minière axée sur le Kazakhstan - "Satisfait" des résultats du forage du projet Talairyk visant à tester la présence d'éléments de terres rares. Les résultats montrent des "intersections à haute teneur". Le directeur général Alex Walker déclare : "Nous sommes extrêmement satisfaits de ces résultats qui montrent des intersections à haute teneur et valident les rapports historiques sur le projet d'éléments des terres rares de Talairyk et fournissent une forte indication d'un gisement d'éléments des terres rares d'une taille et d'une teneur conséquentes."

First Tin PLC - société de développement de l'étain avec des projets avancés et à faible coût en Allemagne et en Australie - fait équipe avec BID Energy Partners, spécialiste de la stratégie, du développement et de la réalisation de projets d'énergie renouvelable, pour une étude de faisabilité sur les options d'approvisionnement en énergie renouvelable pour l'actif d'étain de Taronga en Australie. "La mise en œuvre d'une stratégie en matière d'énergie renouvelable est un élément essentiel pour parvenir à une faible émission de carbone, voire à la neutralité carbone, dans le cadre du projet d'étain de Taronga, et s'inscrit dans la stratégie de First Tin visant à maintenir les meilleures références en matière d'ESG", explique First Tin. "Des études préliminaires suggèrent que l'énergie solaire peut être fournie à un coût considérablement inférieur à celui de l'alimentation du site par le réseau ou le diesel. BID envisagera également des partenaires stratégiques pour la construction d'un parc d'énergie renouvelable sur le site, afin de renvoyer l'excédent d'énergie au réseau.

Triple Point Energy Transition PLC - investisseur en infrastructures axé sur la transition énergétique - fait état d'un investissement par emprunt de 5 millions de livres sterling dans Innova Renewables, qui fait partie d'Innova Group, un développeur de systèmes solaires, de batteries et de stockage d'énergie. Triple Point ajoute : "Le groupe a accepté de fournir une facilité de crédit de développement de 5 millions de livres sterling à la branche de développement d'Innova, pour l'aider à financer son pipeline de développement à travers le Royaume-Uni. La facilité a une durée de 12 mois et fournit des rendements contractuels aux investisseurs qui sont matériellement plus élevés que le rendement cible du groupe de 7-8%, reflétant la flexibilité de la stratégie d'investissement du groupe, ce qui est avantageux dans les conditions actuelles du marché", ajoute la société.

NFT Investments PLC - Investit dans des jetons non fongibles - déclare que les actifs cryptographiques au 2 avril s'élèvent à 27,8 millions de livres sterling. En mars, NFT a déclaré qu'elle avait l'intention de publier des mises à jour trimestrielles dans ses avoirs en crypto-monnaie, et de restituer de la valeur à ses actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat de ses actions après le prochain bitcoin halving, attendu autour d'avril 2024. Le bitcoin halving désigne le moment où la récompense pour le minage de la cryptomonnaie est abaissée.

NetScientific PLC - société d'investissement dans les sciences de la vie et les technologies de durabilité - Rapports sur les progrès réalisés en 2022. Note : en incluant sa société de capital-risque EMV Capital, l'entreprise possède un portefeuille de 24 sociétés. Prévoit une augmentation de la juste valeur à la fin de 2022. "H2 2022 a vu une augmentation marquée de l'activité, avec plusieurs sociétés du portefeuille atteignant des étapes opérationnelles significatives et des levées de fonds clés", ajoute la société. En outre, elle indique que la recherche d'un nouveau président a "bien progressé". NetScientific ajoute : "Le conseil d'administration a rencontré plusieurs candidats de haut niveau et travaille sur une courte liste de réunions supplémentaires à cet égard. Il reste sur la bonne voie pour annoncer la nomination d'un nouveau président avant l'assemblée générale annuelle". Stephen Smith, membre non exécutif, quitte le conseil d'administration après sept années passées au sein de l'entreprise. Il ne sera pas candidat à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle, qui devrait avoir lieu en juin.

Harland & Wolff Group Holdings PLC- opérateur de projets d'infrastructure - Se félicite de la décision du tribunal concernant le projet de stockage de gaz d'Islandmagee dans le comté d'Antrim, en Irlande du Nord. No Gas Caverns Ltd et Friends of the Earth Ltd ont tenté "d'annuler certaines preuves" fournies par le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des affaires rurales.

