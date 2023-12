GENinCode Plc est une société de génétique prédictive basée au Royaume-Uni. La société se consacre à l'évaluation des risques, à la prédiction et à la prévention des maladies cardiovasculaires (MCV). Ses tests comprennent Cardio Incode, Lipid Incode, Sudd Incode, Roca Test, Thrombo et Thrombo Incode Reproductive Health. Le portefeuille de produits de l'entreprise s'appuie sur des tests génomiques de précision avancés utilisant la technologie polygénique (gènes multiples), les tests moléculaires, le génotypage, le séquençage et la bio-informatique pour évaluer les risques liés à l'ADN des patients. Sa technologie prédictive fournit aux patients et aux médecins des soins préventifs et des stratégies de traitement à l'échelle mondiale. Ses produits combinent des données génétiques et cliniques pour évaluer les risques des patients et fournir aux professionnels de la santé des informations cliniques avancées pour évaluer et prédire l'apparition de maladies cardiovasculaires. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent GENinCode S.L.U. et GENinCode U.S. INC.