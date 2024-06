GENinCode Plc est une société polygénique basée au Royaume-Uni qui se concentre sur la prévention des maladies cardiovasculaires et du cancer de l'ovaire. La société exploite des unités commerciales au Royaume-Uni, en Europe par l'intermédiaire de GENinCode S.L.U, et aux États-Unis par l'intermédiaire de GENinCode U.S. Inc. Sa technologie prédictive fournit aux patients et aux médecins des soins préventifs et des stratégies de traitement. Les tests moléculaires invitro-diagnostiques marqués CE de GENinCode combinent des algorithmes cliniques et la bio-informatique pour fournir une évaluation avancée des risques des patients afin de prédire les maladies cardiovasculaires. Les principaux produits de la société comprennent Cardio inCode - Score and Check - évaluation prédictive/du risque coronarien ; Thrombo inCode - Hematology, Recurrent Pregnancy Loss and Oncology, Thrombosis (blood clots) predictive/risk assessment ; Lipid inCode - Familial Hypercholesterolemia Diagnosis and risk stratification, et SudD inCode - Hereditary Cardiomiopathies diagnosis, Risk assessment for sudden cardiac events.