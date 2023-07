Genius Group Limited annonce des nominations à des postes de direction

Genius Group Limited a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction. Jennifer Brady a été nommée responsable du marketing numérique et des ventes, à compter du 10 juillet 2023, et Jason Jaingue a été nommé responsable du produit global, à compter du 17 juillet 2023. Jennifer Brady a plus de 30 ans d'expérience en marketing et en gestion, en particulier dans le secteur de l'éducation, et a été directrice du marketing du bureau des présidents de l'université du Massachusetts, du New England Institute of Business et de l'université du Southern New Hampshire. Mme Brady est une pionnière du marketing qui a fait ses preuves

Elle sera responsable des campagnes mondiales de marketing et de vente du groupe Genius. Jason Jaingue est un chef de produit et un ancien élève de Big Tech qui possède une expérience significative dans l'expansion efficace d'entreprises émergentes et dans le développement d'expériences utilisateur de classe mondiale. Chez Amazon, M. Jaingue a dirigé pendant près de huit ans des équipes chargées des produits, du marketing et de la technologie au sein de ses organisations de vente au détail et de marché. Chez Expedia Group, il a dirigé l'équipe chargée de l'affichage publicitaire au niveau mondial et, plus récemment, il a dirigé une équipe technique chargée du commerce électronique chez Walmart.