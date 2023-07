GENIUS SPORTS LIMITED : Craig-Hallum reste à l'achat

Genius Sports Limited, anciennement Galileo NewCo Limited, est un fournisseur de produits et services technologiques destinés aux industries du sport, des paris sportifs et des médias sportifs. La société est une entreprise de données et de technologie qui permet aux entreprises en contact avec les consommateurs, telles que les ligues sportives, les opérateurs de paris sportifs et les sociétés de médias, de s'engager auprès de leurs clients. La société compte environ 300 marques de paris sportifs. La société est un fournisseur de solutions de pointe en matière de suivi et de visualisation des données qui s'associe à des clubs de football et de basket-ball d'élite, des ligues, des fédérations et des organisations médiatiques. La société propose des technologies et des services pour le sport, des technologies, des contenus et des services pour les paris, ainsi que des technologies, des contenus et des services pour les médias. La société construit et fournit des technologies et des services qui permettent aux ligues sportives de collecter, d'analyser et de monétiser leurs données avec des outils supplémentaires pour approfondir l'engagement des fans.

Secteur Internet