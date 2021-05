GENKYOTEX : a des ressources jusqu'à la fin juillet

Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevaient à 3,8 millions d'euros contre 1,2 million au 31 décembre 2020 et incluaient le produit net de 5,05 millions de l'augmentation de capital réalisée le 24 mars. La consommation de trésorerie de la société au cours du premier trimestre 2021 a été principalement alimentée par les dépenses de R&D liées aux activités CMC (chimie, fabrication et contrôle) et à l'essai de Phase 1 évaluant le setanaxib à haute dose.



La société s'attend à ce que ses ressources actuelles soutiennent l'activité prévue jusqu'à la fin du mois de juillet 2021.



La biotech suédoise Calliditas, qui a pris le contrôle du groupe en juillet 2020, a confirmé son intention, tant que la société restera sa filiale contrôlée, de continuer à la soutenir, si cela est nécessaire, afin de lui permettre de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations normales sans réduction significative de son activité.



Calliditas a également informé la société que sa capacité à financer les développements futurs de Genkyotex pourrait être affectée négativement en cas de retard dans le lancement de l'offre de retrait envisagée par Calliditas sur les actions de la société et de leur radiation des marchés réglementés d'Euronext Paris et d'Euronext Bruxelles qui en découlera.



En effet, tant que Genkyotex restera une entreprise cotée, une intégration efficace de ses activités de R&D et de développement clinique avec celles de Calliditas est rendue plus difficile et le financement de Genkyotex imposera la réalisation d'augmentations de capital, coûteuses et consommatrices en temps.



L'absence d'obtention des financements nécessaires pourrait conduire la société à interrompre ou à réduire ses activités de R&D et de développement clinique.