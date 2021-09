Genkyotex : OPR ouverte ce vendredi

L'AMF ayant déclaré conforme l'offre publique de retrait visant les actions Genkyotex, déposée par Bryan, Garnier & Co pour le compte de Calliditas Therapeutics, elle indique que cette OPR sera ouverte du 10 au 23 septembre inclus.



Il est rappelé que l'offre aura lieu par centralisation auprès d'Euronext et non par achat sur le marché, compte tenu des compléments de prix éventuels et du fait que les conditions de mise en oeuvre du retrait obligatoire sont d'ores et déjà vérifiées.



Par conséquent, toute opération effectuée en dehors de la centralisation ne donnera pas lieu à la possibilité de percevoir les compléments de prix. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



