Genkyotex : entouré après une désignation FTD pour setanaxib

Genkyotex s'envole de 40% après l'annonce par la société biopharmaceutique que la FDA américaine a accordé la désignation 'Fast Track' (FTD) à son setanaxib pour le traitement des patients atteints de la cholangite biliaire primitive (CBP).



La FTD est un processus de la FDA conçu pour faciliter le développement et l'évaluation des médicaments destinés à traiter des maladies graves ou mortelles et qui démontrent le potentiel de répondre à des besoins médicaux non satisfaits.



Dans un essai clinique de phase 2, le setanaxib a démontré une activité anti-fibrotique mesurée par le Fibroscan, associée à un profil de tolérance favorable, ainsi qu'un impact statistiquement significatif sur la fatigue des patients.



