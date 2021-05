Genkyotex : trésorerie dopée par l'augmentation de capital

Genkyotex indique qu'au 31 mars 2021, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 3,8 millions d'euros contre 1,2 million au 31 décembre 2020 et incluaient le produit net de 5,05 millions de l'augmentation de capital réalisée le 24 mars.



'Suite à cette augmentation de capital, le principal actionnaire de la société, Calliditas Therapeutics AB (publ), détient 90,2% du capital social et des droits de vote', rappelle la société biopharmaceutique.



La consommation de trésorerie au cours du premier trimestre 2021 a été principalement alimentée par les dépenses de R&D liées aux activités CMC (chimie, fabrication et contrôle) et à l'essai de Phase 1 évaluant le setanaxib à haute dose.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.