Genmab A/S est spécialisé dans la recherche et le développement d'anticorps humains et thérapeutiques destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, des arthrites rhumatoïdes, etc. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - royalties (80%) ; - revenus issus de recherche et de développement (12,1%) ; - autres (7,9%) : notamment revenus issus d'accords de partenariat. A fin 2022, le groupe dispose d'un portefeuille de plus de 20 produits en phase de développement clinique et 20 en phase de développement préclinique. La totalité du CA est réalisée au Danemark.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale