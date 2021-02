Genmab : lancement d'un programme de rachat d'actions

La société biotechnologique danoise Genmab a annoncé mardi qu'elle allait racheter jusqu'à 200.000 de ses propres actions afin de neutraliser l'effet dilutif de récentes émissions de titres.



L'entreprise explique dans un communiqué que la mesure est destinée à contrecarrer l'impact de l'allocation de bons de souscription et d'actions visant à rémunérer ses salariés.



Le programme de rachats d'actions débutera demain et devrait se clôturer avant le 30 juin prochain, précise Genmab.



La société indique aujourd'hui détenir 102.977 de ses actions en auto-détention, ce qui représente un peu moins de 0,2% de son capital.



L'action Genmab était en baisse de 3% mardi à la Bourse de Copenhague.



