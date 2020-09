Genmab : procédure d'arbitrage à l'encontre de Janssen

23/09/2020 | 14:20

Genmab chute de plus de 12% mercredi à la Bourse de Copenhague après avoir dévoilé deux procédures d'arbitrage contre son partenaire commercial, l'américain Janssen, au sujet de la commercialisation de l'anticancéreux Darzalex.



La première demande d'arbitrage, déposée à New York, porte sur l'obligation faite à Genmab de partager les royalties qu'il tire de la vente du produit avec Halozyme Therapeutics, une entreprise à l'origine de l'enzyme utilisée dans la formulation sous-cutanée du médicament.



La 'biotech' danoise fait valoir que les sommes versées par Janssen à Halozyme se situent autour de 5% des ventes de cette formulation, un niveau élevé qui a conduit Janssen à réduire les royalties touchées par Genmab au motif que la firme de biotechnologie se doit, elle aussi, de contribuer à la rémunération de Halozyme.



La seconde procédure d'arbitrage vise à déterminer si l'obligation de Janssen de payer des redevances sur les ventes de Darzalex s'applique à la durée des brevets de Genmab, ou à celle de ceux de la filiale de J&J.



Si le brevets américains, européens et japonais de Genmab sont appelés à expirer à la fin des années 2020 et au début des années 2030, ceux appartenant à Janssen ne doivent pas arriver à échéance avant le milieu des années 2030.



Darzalex, un traitement du myélome multiple, a été développé par Genmab mais est commercialisé par Janssen dans le cadre d'un accord de licence entre les deux groupes.



