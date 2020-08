Genmab : profite d'un feu vert de la FDA sur Darzalex

21/08/2020 | 10:31

Genmab est recherché vendredi à la Bourse de Copenhague après l'annonce du feu vert des autorités américaines à la commercialisation de Darzalex dans le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire.



Le titre prend actuellement 1,5%, signant l'une des plus fortes hausses de l'OMXN40, l'indice de référence des places boursières nordiques, lui-même en hausse de 0,4%.



La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé hier qu'elle avait approuvé la mise sur le marché de Darzalex en association avec le traitement standard par carfilzomib et dexaméthasone chez les patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant épuisé d'autres lignes thérapeutiques approuvées.



Le Darzalex - qui entraîne une mort rapide des cellules tumorales par apoptose (mort cellulaire programmée) - est commercialisé par Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, depuis la signature en 2012 d'un accord de licence avec Genmab, qui perçoit des royalties sur les ventes du produit.



