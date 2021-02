L'étude souligne la valeur clinique potentielle des panels pour l'identification d'hémocultures ePlex®

CARLSBAD, Calif., 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GenMark Diagnostics, Inc. (NASDAQ : GNMK), fournisseur de premier plan en matière de systèmes de tests de diagnostic moléculaire multiplex automatisés, a annoncé aujourd'hui la publication d'un manuscrit dans Frontiers in Cellular and Infection Microbiology qui met en évidence les solides performances et l'impact clinique potentiel des panels pour l'identification d'hémocultures ePlex. L'étude, intitulée « Evaluation of Microbiological Performance and the Potential Clinical Impact of the ePlex® Blood Culture Identification Panels for the Rapid Diagnosis of Bacteremia and Fungemia » (Évaluation des performances microbiologiques et de l'impact clinique potentiel des panels pour l'identification d'hémocultures ePlex en vue du diagnostic rapide de la bactériémie et de la fongémie), a examiné de manière prospective l'identification des agents pathogènes et des gènes de résistance aux antimicrobiens, en plus d'effectuer une analyse rétrospective des résultats cliniques, sur la base des résultats des panels pour l'identification d'hémocultures ePlex par rapport à la norme de soin.



Principales conclusions de l'étude

Dans une analyse de 158 épisodes d'infection sanguine, les panels pour l'identification d'hémocultures ePlex ont été utilisés afin d'évaluer les interventions thérapeutiques potentielles de manière plus opportune par rapport à la microbiologie conventionnelle. Avec une sensibilité globale de 98 %, le résultat rapide des panels pour l'identification d'hémocultures ePlex aurait permis à l'équipe clinique de modifier le traitement chez 45 % des patients. En outre, l'absence de résultat de panels pour l'identification d'hémocultures ePlex a été considérée comme une perte avérée ou probable d'opportunité de modifier le traitement chez 28 % des patients.

« L'accélération du diagnostic de la bactériémie à l'aide de nouveaux essais rapides devrait devenir la nouvelle référence absolue pour améliorer la gestion et le pronostic des patients septiques », a déclaré Yvan Caspar, PhD, PharmD, médecin d'hôpital universitaire, laboratoire de bactériologie, centre de référence national pour le bacille de Francis au Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. (Citation complète : Bryant, S. et coll. (2020) : « Frontiers in Cellular and Infection Microbiology ». DOI : 10.3389/fcimb.2020.594951). Le Dr Caspar présentera ces résultats et d'autres conclusions lors d'un webinaire organisé par XTalks et parrainé par GenMark le 23 février 2021. Pour tout complément d'information ou pour vous inscrire au webinaire, veuillez consulter la page : https://xtalks.com/webinars/rapid-blood-culture-identification-a-retrospective-clinical-analysis/

À propos des panels pour l'identification d'hémocultures ePlex

Les trois panels pour l'identification d'hémocultures ePlex (bactéries pathogènes à Gram positif, à Gram négatif et fongiques) peuvent permettre de gagner plusieurs jours par rapport aux méthodes conventionnelles d'identification des agents pathogènes à l'origine des infections sanguines et de la septicémie. Les panels pour l'identification d'hémocultures ePlex sont les plus larges panels approuvés par la FDA sur le marché, avec 60 organismes cibles et 10 gènes de résistance. Ils permettant aux cliniciens d'identifier rapidement le ou les agents responsables de l'infection sanguine et de la septicémie pour davantage de patients. Les panels comprennent également l'identification d'un plus grand nombre d'organismes souvent jugés contaminants, ce qui pourrait conduire à une désescalade plus rapide des traitements antimicrobiens inutiles. Étant donné que la surconsommation inutile d'antibiotiques est aujourd'hui le principal facteur de résistance à ce type de médicaments, une désescalade rapide des traitements pourrait contribuer à réduire la prolifération d'une résistance supplémentaire, tout en épargnant aux patients les effets indésirables superflus.

À propos de GenMark Diagnostics

GenMark Diagnostics (NASDAQ : GNMK) est un fournisseur de premier plan de solutions de diagnostic moléculaire multiplex conçues pour améliorer les soins aux patients, améliorer les indicateurs de qualité clés et réduire le coût total des soins. Fondés sur la technologie exclusive de détection eSensor® de GenMark, les systèmes eSensor XT-8® et ePlex® de GenMark sont conçus pour prendre en charge un large éventail de tests de diagnostic moléculaire avec des postes de travail compacts et faciles à utiliser, ainsi que des cartouches de test autonomes et jetables. L'ePlex de GenMark baptisé The True Sample-to-Answer Solution™ est conçu pour optimiser l'efficacité des laboratoires et répondre à un large éventail de besoins en matière de tests de maladies infectieuses, y compris les infections respiratoires, sanguines et gastro-intestinales. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.genmarkdx.com .

