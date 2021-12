Genomic Vision : A suivre aujourd'hui

Genomic Vision a annoncé vendredi l’émission de la 5ème et 6ème tranche d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA) pour un montant de 2 millions d'euros.



Pour mémoire, dans le cadre d'un communiqué de presse en date du 15 juin 2020, la société avait annoncé la signature d'un contrat d'émission le 11 juin 2020 avec Winance en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission d'obligations convertibles (les " OC ") en actions ordinaires à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions (les " BSA " et ensemble avec les actions auxquelles ils sont attachés les " ABSA " et avec les OC les " OCABSA "), pour un montant total maximum de 12 millions d'euros.



L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est réunie le 30 octobre 2020 a approuvé la mise en place de ce financement.