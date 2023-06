et d'analyse génomique des cancers. Le groupe utilise la technologie du peignage moléculaire qui autorise la visualisation directe des molécules individuelles de l'ADN afin de détecter les variations quantitatives et qualitatives du génome et d'établir leur rôle dans une pathologie ciblée. L'activité s'organise autour de 3 sources de revenus : - ventes d'équipements et de consommables : à destination des centres des laboratoires académiques utilisant la technologie du peignage moléculaire à des fins de recherche ; - revenus de licence et royalties : revenus issus de collaboration avec Quest Diagnostics ; - ventes de logiciels, de kits de tests et de consommables associés.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale