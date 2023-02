Genomic Vision : Document AMF CP. 223C0337

223C0337

22 février 2023

Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

GENOMIC VISION

(Euronext Paris)

Par courriers reçus le 21 février 2023, M. Bruno Chalom Sayada a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi directement et indirectement en baisse, le 31 janvier 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société GENOMIC VISION et détenir, à cette date, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Valentin Capital Management1 et Advanced Biological Laboratories SA1 qu'il contrôle, 7 196 370 actions GENOMIC VISION représentant autant de droits de vote, soit 4,52% du capital et des droits de vote de cette société2, répartis comme suit :

Actions et droits de vote % capital et droits de vote Valentin Capital Management 3 008 085 1,89 Advanced Biological Laboratories 2 188 285 1,38 M. Bruno Chalom Sayada 2 000 000 1,26 Total M. Bruno Chalom Sayada 7 196 370 4,52

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société

GENOMIC VISION.

M. Bruno Chalom Sayada a précisé détenir, au 21 février 2023, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Valentin Capital Management1 et Advanced Biological Laboratories SA1 qu'il contrôle, 7 196 370 actions GENOMIC VISION représentant autant de droits de vote, soit 3,99% du capital et des droits de vote de cette société3, répartis comme suit :

Actions et droits de vote % capital et droits de vote Valentin Capital Management 3 008 085 1,67 Advanced Biological Laboratories 2 188 285 1,21 M. Bruno Chalom Sayada 2 000 000 1,11 Total M. Bruno Chalom Sayada 7 196 370 3,99

Société anonyme de droit luxembourgeois (sise 52-54 avenue du X Septembre, L 2550, Luxembourg) contrôlée par M. Bruno Chalom Sayada. Sur la base d'un capital composé, à cette date, de 159 136 117 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général. Sur la base d'un capital composé de 180 386 117 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

